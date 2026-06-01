Mi lesz a privát vagyonokkal?

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Magas rangú amerikai politikus vallott arról mikor jöhet el a tartós fegyvernyugvás.

Az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

A miniszter a Fox News televíziónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy amennyiben létrejön a megállapodás a két fél között,

a Hormuzi-szoros megnyitását az Egyesült Államok annak jeleként fogja tekinteni, hogy Irán tartja a szavát.

Scott Bessent szerint Irán nagy hibát követett el azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta az Arab-öbölbeli szomszédait. Rámutatott, hogy az öböl menti államok ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, viszont a múltban nem voltak teljes mértékben „transzparensek” a bankrendszerükben megforduló iráni pénzekkel. Az ellenük irányuló iráni légicsapásokat követően ezek az arab országok

„hirtelen nagyon együttműködőkké váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla-adatokat és segíteni számlák befagyasztását” – hangoztatta az amerikai pénzügyminiszter. 

A trácavezető emellett méltatta az amerikai tengeri blokád eredményeit, amelynek révén az iráni kikötőkből induló hajók nem jutnak át a Hormuzi-szoroson, illetve nem tudják megközelíteni az iráni partokat.

Több mint száz hajót fordítottak vissza

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombaton bejelentette, hogy az amerikai erők egy gambiai zászló alatt Irán felé haladó teherhajót, a Lian Start erővel kényszerítették megállásra, amikor az a figyelmeztetés ellenére megpróbálta átlépni a tengeri zárlat vonalát. A tengeri jármű motorját rakétával tették működésképtelenné – közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzse.

A közlemény szerint a blokád elmúlt több mint 6 hete alatt 116 hajót fordítottak vissza amerikai katonai egységek az Ománi-öböl és Hormuzi-szoros térségében. (MTI)

Nagykutyák fogadják Magyar Pétert kedden és szerdán

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Péter

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Szándék van, de béke nincs Iránnal kapcsolatban

