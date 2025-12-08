Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

A pekingi vámhivatal közlése szerint az export éves összevetésben 5,9 százalékkal nőtt, ami jelentős fordulat az októberi 1,1 százalékos visszaeséshez képest. A bővülés meghaladta az elemzői konszenzust, amely 3,8 százalékos növekedést várt. Az import 1,9 százalékkal emelkedett, elmaradva a várakozásoktól, amelyek 2,8-3,0 százalékos bővülésre számítottak. A novemberi külkereskedelmi többlet 111,68 milliárd amerikai dollárt volt, ami a legmagasabb érték június óta, és szintén felülmúlta a várt 100,2 milliárd dollárt.

A növekedés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Kína október 30-i dél-koreai találkozóján Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő több vámintézkedés visszavonásáról, illetve enyhítéséről állapodott meg, ami javította a kereskedelmi keretfeltételeket.

Ugyanakkor az Egyesült Államokba irányuló kínai export továbbra is zuhant: novemberben 29 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, míg az onnan érkező import 19 százalékkal csökkent. A Kínával szembeni amerikai kereskedelmi többlet novemberben 23,74 milliárd dollárra mérséklődött az októberi 24,76 milliárdról. Ezzel szemben több más piacra erőteljesen nőtt a kínai kivitel: Németországba 15,5 százalékkal emelkedett, Ausztráliába 7,5 százalékkal, Indiába 11,9 százalékkal, az Egyesült Királyságba 7,3 százalékkal, az ASEAN-országokba 13,7 százalékkal, az Európai Unióba pedig 8,1 százalékkal. A Németországból származó import ugyanakkor 4,2 százalékkal csökkent.

(MTI)