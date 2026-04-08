Családi házakba csapódtak Putyin drónjai

Az orosz hadsereg 176 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem az eszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források közleményei alapján ukrán hírügynökségek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 146 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 12 helyszínen 24 drón célba talált, egy esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

„Dnyipropetrovszk megyében egy gyermek életét vesztette, öt civil pedig megsebesült az ellenség éjszakai támadásai következtében” – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A megyevezető jelentése szerint az orosz hadsereg több mint 10 alkalommal mért csapást négy járás településeire: családi házak semmisültek, illetve rongálódtak meg, közigazgatási épületekben, elektromos távvezetékekben keletkeztek károk Pokrovszk, Nyikopol és Pavlohrad körzetében.

Egy 42 éves férfi életét vesztette Szumi megye Romenszkiji kistérségében, ahol lakóházba csapódott egy orosz drón – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyei katonai közigazgatás vezetőjének tájékoztatása szerint az elhunyt hozzátartozói megsebesültek, a szükséges segítséget biztosítják számukra.

Az orosz hadsereg szerdára virradóra drónokkal támadta Odessza megyét, aminek következtében a Duna mentén fekvő Izmailban megrongálódtak egy vállalat kikötői infrastruktúrájának létesítményei – közölte az Ukrajnai Közösség- és Területfejlesztési Minisztérium sajtószolgálata. A hatóság adatai szerint a raktárépületeket ért találatok következtében felcsaptak a lángok, de a tüzeket gyorsan megfékezték a katasztrófavédők. Az előzetes információk szerint a támadásnak nincsenek halottai és sebesültjei.

(MTI)