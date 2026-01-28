1p
Csapról indult a vonat, amelyet orosz dróncsapás ért Ukrajnában

A Csap-Barvinkove járat egyik kocsiját dróntalálat érte, öt ember életét vesztette. Volodimir Zelenszkij szerint az akciónak nem lehetett katonai célja, terrortámadásként hivatkozott rá.

Személyszállító vonatot ért orosz dróntalálat Ukrajna Harkiv régiójában – írja a Reuters. A támadásban öt ember vesztette életét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekményként hivatkozott az akcióra, és arról beszélt, hogy a támadásnak nem lehetett katonai célja. A vonat a magyar-ukrán határon fekvő Csap városából tartott Barvinkovéba.

A támadás következtében legalább két vasúti kocsi kapott lángra. A vonaton legalább 200 ember utazott, közülük 18-an tartózkodtak abban a kocsiban, amelyet találat ért. Az ukrán vasúttársaság vezetője, Olekszandr Petrszovszkij elmondta: további szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be a vasúton, és ugyan nehéz folytatni a működést, de a közlekedés nem áll le.

