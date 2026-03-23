2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán

Csattanós hír jött Iránból Donald Trump nagy bejelentésére

mfor.hu

Nincsen közvetlen vagy közvetett kommunikáció az Egyesült Államokkal, állítja az iráni Fras hírügynökség forrása.

A félhivatalos hírügynökség egy tájékozott forrásra hivatkozva azt állítja, hogy Donald Trump döntése a beígért bombázások elhalasztásáról nem fogja visszaállítani a Hormuzi-szoros háború előtti állapotát. Irán elvágta a vízi utat, amely a világ olajtermelésének körülbelül egyötödének kulcsfontosságú csatornája – írja a Times of Izrael.

A rezsim szócsövének tekintett hírügynökség szerint Trump visszakozott az iráni erőművek célba vételétől, miután Teherán figyelmeztetett, hogy válaszul Nyugat-Ázsia-szerte erőműveket fog célba venni, és a fenyegetést hihetőnek ítélték. Azt állítják az irániak, hogy a gazdasági aggodalmak is szerepet játszottak az amerikai döntésben.

A forrás azt állítja, hogy közvetítők keresték meg Iránt a tárgyalásokkal kapcsolatban, de többször is visszautasították őket, mondván, hogy Irán folytatja védekezését, „amíg el nem érik az elrettentést”.

Ki mit tud a tárgyalásokról?
Fotó: Fehér Ház/Molly Riley

Az amerikai elnök bejelenése

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy parancsot adott az iráni erőművek elleni katonai csapások öt nappal történő elhalasztására, órákkal a határidő lejárta előtt, amely a konfliktus további eszkalálódásával fenyegetett, és most már a negyedik hete tart. Trump a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban „NAGYON JÓ ÉS EREDMÉNYES” megbeszéléseket folytatott a „KÖZEL-KELETI ELLENSÉGESSÉGEK TELJES ÉS TELJES MEGOLDÁSÁRÓL” – írja a Reuters.

Az Axios amerikai hírügynökség egyik riportere elmondta, hogy Törökország, Egyiptom és Pakisztán találkozott Steve Witkoff fehér házi megbízottal, valamint külön-külön Abbász Araghcsi iráni külügyminiszterrel.

A riporter, Barak Ravid, egy meg nem nevezett amerikai forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a megbeszélés a háború befejezéséről és az összes fennálló kérdés megoldásáról szólt.

Araghcsi minisztériuma azt mondta, hogy „kezdeményezések” vannak a feszültségek csökkentésére, jelentette a Mehr hírügynökség, hozzátéve, hogy Teherán azt szeretné, ha Washington, mint a háborút kezdő fél, közvetlen résztvevő lenne.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG