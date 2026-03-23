Csattanós hír jött Iránból Donald Trump nagy bejelentésére

A félhivatalos hírügynökség egy tájékozott forrásra hivatkozva azt állítja, hogy Donald Trump döntése a beígért bombázások elhalasztásáról nem fogja visszaállítani a Hormuzi-szoros háború előtti állapotát. Irán elvágta a vízi utat, amely a világ olajtermelésének körülbelül egyötödének kulcsfontosságú csatornája – írja a Times of Izrael.

A rezsim szócsövének tekintett hírügynökség szerint Trump visszakozott az iráni erőművek célba vételétől, miután Teherán figyelmeztetett, hogy válaszul Nyugat-Ázsia-szerte erőműveket fog célba venni, és a fenyegetést hihetőnek ítélték. Azt állítják az irániak, hogy a gazdasági aggodalmak is szerepet játszottak az amerikai döntésben.

A forrás azt állítja, hogy közvetítők keresték meg Iránt a tárgyalásokkal kapcsolatban, de többször is visszautasították őket, mondván, hogy Irán folytatja védekezését, „amíg el nem érik az elrettentést”.

Ki mit tud a tárgyalásokról?

Az amerikai elnök bejelenése

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy parancsot adott az iráni erőművek elleni katonai csapások öt nappal történő elhalasztására, órákkal a határidő lejárta előtt, amely a konfliktus további eszkalálódásával fenyegetett, és most már a negyedik hete tart. Trump a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban „NAGYON JÓ ÉS EREDMÉNYES” megbeszéléseket folytatott a „KÖZEL-KELETI ELLENSÉGESSÉGEK TELJES ÉS TELJES MEGOLDÁSÁRÓL” – írja a Reuters.

Kapcsolódó cikk Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal Az ultimátumát is meghosszabbította.

Az Axios amerikai hírügynökség egyik riportere elmondta, hogy Törökország, Egyiptom és Pakisztán találkozott Steve Witkoff fehér házi megbízottal, valamint külön-külön Abbász Araghcsi iráni külügyminiszterrel.

A riporter, Barak Ravid, egy meg nem nevezett amerikai forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a megbeszélés a háború befejezéséről és az összes fennálló kérdés megoldásáról szólt.

Araghcsi minisztériuma azt mondta, hogy „kezdeményezések” vannak a feszültségek csökkentésére, jelentette a Mehr hírügynökség, hozzátéve, hogy Teherán azt szeretné, ha Washington, mint a háborút kezdő fél, közvetlen résztvevő lenne.