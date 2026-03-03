Csörgött a telefon: itt van, miről beszélt Orbán Viktor és Putyin

Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a 2025. november 28-án Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő – közölte a Kreml sajtószolgálata.

A moszkvai közlés szerint a felek megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.

A két vezető most telefonon egyeztettek

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben.

Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.