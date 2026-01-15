3p

Külpolitika Lengyelország

Csúnyán odaszóltak a magyar kormánynak Varsóból

mfor.hu

Radosław Sikorskinak enyhén szólva sem tetszik, hogy a kormány újabb ellenzéki lengyel politikusnak adott menedékjogot. Arról is beszélt, hogy Magyarországot „korrupt nacionalisták” uralják. 

„Rendkívül barátságtalan lépés, amikor egy uniós tagállam nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot”, jelentette ki a lengyel külügyminiszter a 444-nek adott interjúban azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány politikai menedékjogot adott Zbigniew Ziobrónak, a Lengyelországban 26 bűncselekménnyel vádolt volt igazságügyminiszternek.

A lengyel külügyminiszter szerint az Európai Unión belül bíznak egymás intézményeiben, és abból indulnak ki, hogy egymás intézményi „minősítéseit” egyenértékűnek tekintik. Éppen ezért tartják rendkívül barátságtalannak a magyar lépést.   

Sikorski szerint Magyarországot korrupt nacionalisták uralják
Fotó: X/ Polski Senat https://x.com/PolskiSenat/status/1978775753757007886/photo/3

A Ziobro elleni eljárással kapcsolatban elmondta: Lengyelországban létezik egy úgynevezett Igazságügyi Alap – a bűncselekmények elkövetőitől elkobzott pénzek egy olyan alapba kerülnek, amelynek a bűncselekmények áldozatainak a segítése a célja. Szerinte azonban az előző kormány idején ezek a pénzek nem kizárólag az áldozatokhoz mentek, hanem politikai célokra költötték őket, például egy Ziobro pártjával szimpatizáló médiacégre. Szerinte egy teljes rendszer épült ki arra, hogy ebből az alapból olyan helyekre juttassanak támogatásokat, ahol Ziobro és az ő politikai szövetségesei indultak a parlamenti választásokon.

„Közpénzekkel való visszaélésről van szó. És ez a legtöbb országban, a legtöbb uniós tagállamban bűncselekménynek számít, amelyet bíróság előtt kell elbírálni”, fogalmazott.

Sikorski beszélt arról is, hogy Magyarország „a korrupt nacionalisták” uralma alatt áll, és ez alatt „az Európai Unió legszegényebb országává vált.”

Hozzátette: ha az áprilisi választásokat manipulálni próbálják, az európai intézmények új álláspontot alakítanak ki Magyarországgal szemben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy a magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik „Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve”. A tárcavezető szerint Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van.

A magyar kormány 2024 decemberében már politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettesnek, aki az ellene hűtlen kezelés miatt folyó eljárás elől menekült Budapestre. 

