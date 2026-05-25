Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Bár vasárnap még azt mondta, akár néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok és Irán, ez végül hétfőre sem történt meg – derült ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter Újdelhiben tartott beszédéből.

Donald Trump is vasárnap délután arról írt közösségi oldalán, hogy a megállapodást nem kell elsietni, és az Egyesült Államok addig ragaszkodik a Hormuzi-szoros blokádjához, amíg létre nem jön az egyezmény. Néhány órával később pedig hozzátette: a megállapodás Iránnal más lesz, mint Barack Obama atomalkuja.

Az iráni Fársz hírügynökség szerint nem igaz Donald Trumpnak az az állítása, hogy az egyezmény nagy részét már megtárgyalta a két fél, különösen Irán atomprogramjával kapcsolatban állnak távol egymástól az álláspontok. Az Egyesült Államok azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az iráni vezetés díjat vessen ki a Hormuzi-szoroson átkelő hajókra.

Eközben egy kétmillió hordó iraki nyersolajat szállító tankerhajónak sikerült áthaladnia a Hormuzi-szoroson, és folytatnia útját Kína felé. Korábban az Al Hamra LNG-szállító hajónak is sikerült átjutnia a szoroson, az iráni háború kitörése óta ez volt az első cseppfolyósított földgázszállítmány, amely ezen az úton mehetett végig.