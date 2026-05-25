Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Hiába lengette be az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, hogy néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok Iránnal, ez hétfő reggelre sem sikerült. Több vitás kérdés is maradt: Irán nehezen akar engedni az atomprogramból, az Egyesült Államok pedig azt sem nézi jó szemmel, hogy díjat kérnének a Hormuzi-szoroson való átkelésért.

Bár vasárnap még azt mondta, akár néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok és Irán, ez végül hétfőre sem történt meg – derült ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter Újdelhiben tartott beszédéből.

Donald Trump is vasárnap délután arról írt közösségi oldalán, hogy a megállapodást nem kell elsietni, és az Egyesült Államok addig ragaszkodik a Hormuzi-szoros blokádjához, amíg létre nem jön az egyezmény. Néhány órával később pedig hozzátette: a megállapodás Iránnal más lesz, mint Barack Obama atomalkuja.

 

Az iráni Fársz hírügynökség szerint nem igaz Donald Trumpnak az az állítása, hogy az egyezmény nagy részét már megtárgyalta a két fél, különösen Irán atomprogramjával kapcsolatban állnak távol egymástól az álláspontok. Az Egyesült Államok azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az iráni vezetés díjat vessen ki a Hormuzi-szoroson átkelő hajókra.

Eközben egy kétmillió hordó iraki nyersolajat szállító tankerhajónak sikerült áthaladnia a Hormuzi-szoroson, és folytatnia útját Kína felé. Korábban az Al Hamra LNG-szállító hajónak is sikerült átjutnia a szoroson, az iráni háború kitörése óta ez volt az első cseppfolyósított földgázszállítmány, amely ezen az úton mehetett végig.

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Határozottan elítélte a támadásokat.

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Vélemények az új kormány külpolitikájáról.

Orosz csapásokkal indult a vasárnap Kijevben

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett Kijev ellen – közölték vasárnap ukrán tisztviselők.  

Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal

A zárolt uniós pénzek feloldásának feltételei nagyrészt könnyen teljesíthetőek, ugyanakkor az idő nagyon szorít, két kényes politikai kérdésben pedig kompromisszumot kellene kötnie a Tisza-kormánynak – erről Szent-Iványi István beszélt a Klasszis Podcastban. A külpolitikai szakértő szerint ez a két kérdés az úgynevezett gyermekvédelmi törvény és a menekültügyi szabályozás, de mindkettőre létezik vállalható megoldás. Mint fogalmazott, az új magyar kormánynak még „kegyelmi időszaka” van Brüsszelben, ez azonban nem korlátlan. 

Kezd elegük lenni az irániaknak Trumpék húzásaiból

Szabotálják az amerikaiak a béketárgyalásokat?

Uniós szankciókkal néz szembe, aki a Hormuzi-szoros lezárásáról döntött

Változtatott szankciós keretén az Európai Unió Tanácsa: péntektől korlátozhatják a Hormuzi-szoros hajózásának akadályozásáért felelős emberek beutazását. Az uniós bankokban tárolt vagyonelemeiket befagyaszthatják.

Magyar Péter váratlan dolgot mondott az orosz gázról

Magyar Péter váratlan dolgot mondott az orosz gázról

Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió (EU) várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján csütörtökön megjelent interjúban.

Magyar Péter Bécsben az azbesztügyről: „A szennyező fizet elvét fogja Magyarország alkalmazni”

Egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. A kormányfő második hivatalos külföldi útján közölte azt is, hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására.

Be is lépne az unióba Ukrajna, de kinn is maradna?

Társult tagsági státuszt adnának Kijevnek.

Megvizsgálják Iránban Trumpék legújabb javaslatait

Megy a pingpongozás a béketervvel.

