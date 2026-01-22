Davos: megalakult a Béketanács, Orbán Viktor is ott volt

„A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt” - jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump.

Az elnök üdvözölte a ceremóniára egybegyűlt vezetőket és hangsúlyozta: az új testület együtt fog működni az ENSZ-szel, amelyben „rengeteg lehetőség rejlik”.

Beszédében Trump kiemelte továbbá, hogy második elnöki ciklusa első évében már több konfliktust sikeresen lezárt, más, súlyos válságot pedig sikerült mérsékelnie.

A megnyitó beszéd után a Béketanácsban részt vevő országok vezetői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan aláírták az okiratot, amelynek során Trump a magyar kormányfőt „kemény fickónak” nevezte.

A Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy „helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben”. A grémiumot maga az amerikai elnök vezeti majd, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne.

(MTI)