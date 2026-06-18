Debütált Magyar Péter az EU-csúcson, és rögtön tett egy ígéretet – videó

Magyar Péter este hat óra körül vonult végig az Európai Tanács épületében kiterített vörös szőnyegen, majd röviden beszélt az összesereglett – magyar és külföldi – újságírókhoz, és válaszolt néhány kérdésre, írja helyszíni tudósításában laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy „másfajta metódussal” fogják képviselni Magyarországot az EU-ban, mint az Orbán-kormányok. „Biztos, hogy nem fogunk mindenben egyetérteni, (…) de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk” – fogalmazott. Mint mondta, csak magyar érdek alapján, nem pedig pártpolitikai érdekből fognak vétózni, és örömére szolgál, hogy Magyarországot képviselheti.

Jelezte azt is, hogy csütörtökön már egyeztetett az EU-csúcs egyik fő témája, a 2028-2034 közötti MFF (hosszútávú uniós költségvetés) ügyében a Kohézió Barátai csoporton belül. Emellett tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, és sor került egy Visegrádi Négyek (V4) egyeztetésre is. A V4-ek jövő hét elején Magyar Péter meghívására Budapesten és Gödöllőn tárgyalnak majd.

Az Európai Bizottsággal az uniós pénzek felszabadítása ügyében kötött politikai megállapodással kapcsolatban azt mondta: folyamatban vannak a mintegy 6000 milliárd forintnak megfelelő összeg megszerzéséhez szükséges magyar jogszabálymódosítások.

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