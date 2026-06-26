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Külpolitika Leépítések Orbán Anita

Diplomáciai nagytakarítás: Csiszár Jenőt és Orbán Viktor unokatestvérét is visszahívja a Külügy

mfor.hu

A külügyminiszter bejelentése szerint 37 nagykövet és konzul tér vissza Magyarországra, köztük több ismert névvel, a lépést részben lejáró megbízatásokkal, részben szakmai és politikai megújulással indokolják.

37 külképviseleti vezetőt hív vissza Magyarországra a Külügyminisztérium – derül ki Orbán Anita külügyminiszter pénteki Facebook-bejegyzéséből. A visszahívott diplomaták között több ismert közéleti szereplő is szerepel.

A Telex információi szerint a hazahívott nagykövetek között van többek között Csiszár Jenő milánói (Olaszország) főkonzul, Vitézy Anna Zsófia bogotai (Kolumbia) nagykövet, Szarka Gábor Levente algíri (Algéria) nagykövet, Oszama Ibrahim Naffa bagdadi (Irak) nagykövet, Takács Szabolcs Ferenc washingtoni (USA) nagykövet, Kumin Ferenc londoni nagykövet, Nagy Gábor Tamás wellingtoni (Új-Zéland) nagykövet, valamint Fülöp Viktor Géza pretoriai (Dél-afrikai Köztársaság) nagykövet is.

A tárcavezető bejelentése szerint a személyi változások részben lejáró megbízatásokhoz kapcsolódnak, más esetekben pedig a külképviseleti rendszer megújítása és az új külpolitikai prioritások indokolják az átszervezést.

Diplomáciai megújulás

A Külügyminisztérium közlése szerint a cél egy „professzionális diplomáciai kar” megerősítése, amely hatékonyabban tudja képviselni Magyarország érdekeit a külképviseleteken.

A tárca hangsúlyozta: a 37 érintett ország kiválasztása összetett szempontok alapján történt, amelyek között szakmai, működési és egyéb megfontolások is szerepeltek. A minisztérium szerint az új nagyköveti kinevezések előkészítése már zajlik, mivel a cél a külképviseletek működésének folytonosságának fenntartása.

Több ismert név is a listán

A visszahívott diplomaták között olyan korábbi közéleti szereplők is vannak, mint Csiszár Jenő, aki 2017-től milánói főkonzulként, majd nagykövetként dolgozott, vagy Takács Szabolcs Ferenc, aki 2020 óta képviselte Magyarországot Washingtonban.

Vitézy Anna Zsófia, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök unokatestvére és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter féltestvére apai ágon, korábban több diplomáciai és kulturális pozíciót is betöltött, 2022 óta dolgozott Kolumbiában nagykövetként. 

Szarka Gábor kancellárként vezényelte le a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítását, 2023 óta volt Algériában magyar nagykövet.

A Külügyminisztérium közlése szerint a hazahívások egy része nyugdíjazással vagy megbízatás lejártával függ össze, más esetekben pedig szakmai vagy politikai szempontok játszottak szerepet a döntésekben.

Az áprilisi választások során a külföldön tartózkodó magyar választók 100 ország 149 külképviseletén adhatták le szavazatukat, így legalább ennyi nagykövetség és konzulátus működik világszerte.

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