Direkt nem Robert Fico fejére célzott a merénylő

A tárgyaláson az ügyész felsorolta Fico sérüléseit. Kiderült, hogy a lövések következtében sérült a hasürege, a vastagbele, a húgyhólyag melletti lágy szövetek egy része, és keresztül lőtték az alkarját is. Fico három műtéten esett át. A per egy évig tarthat, ha valóban terrorizmusért ítélik el, Cintula legalább 20 évet kaphat.

Repedések a nagy barátság falán? Minden erővel tolja a magyar kormányt a bajba került szlovák miniszterelnököt, de már Orbánnak is kétségei támadhattak.

