Dmitrij Medvegyev szerint ezt kell a NATO-országoknak megérteniük

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A bejelentés után nem sokkal már repült is az első interkontinentális ballisztikus rakéta Ukrajna felé. Van okunk aggódni?

Mit tud Orbán Viktor? Légvédelmet telepít Magyarország az ukrán határhoz A bejelentés után nem sokkal már repült is az első interkontinentális ballisztikus rakéta Ukrajna felé. Van okunk aggódni?

