Döbbenetes szám látott napvilágot – ennyi nővel és gyerekkel végeztek az izraeli csapások

Átlagban naponta legkevesebb 47 nőt és lánygyermeket öltek meg az izraeli légicsapások a gázai háború idején, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár az ENSZ nemek közötti egyenlőségért küzdő ügynökségének (UN Women) a friss jelentésére hivatkozva.

Eszerint 2023 októbere (ekkor indult meg az izraeli offenzíva a Hamász október 7-i terrortámadása nyomán) és 2025 decembere között összesen több mint 38 ezer nő és lánygyerek vesztette életét.

Jelenleg mintegy egymillió nő és gyerek menekült van az övezetben.

Bár 2025 októberében tűzszünet lépett életbe, azóta mégis több mint 750 palesztin halt meg az izraeli csapásokban a helyi egészségügyi szervek közlése szerint.

Idén január végén az izraeli hadsereg is elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin vesztette életét a gázai háborúban. Ebben a számban nincsenek benne az eltűntek.