Dobrev Klára: Magyar Péter Orbán Viktor mellé állt

A DK elnöke szerint cserben hagyták Ukrajnát. 

„Ma mindhárom magyar jobboldali párt, a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk nemmel szavazott Ukrajna támogatására” – írja legfrissebb Facebook-posztjában Dobrev Klára azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament képviselői kedden voksoltak az Ukrajnának nyújtott hitelről.

Majd így folytatja:

"Sokáig emelt fővel járhattunk Európában, és joggal mondhattuk: Orbán nem Magyarország. Azt is elmondhattuk, hogy bár az ellenzék sok mindenben vitatkozik, az alapvető kérdésekben egység van: Európa mellett állunk, az európai biztonság mellett, és az agresszorral szemben Ukrajnát támogatjuk.

Ez most összeomlani látszik.

A magyar jobboldal – kormányon és ellenzékben egyaránt – elárulta Ukrajnát. Nem szavazták meg az Ukrajnának szánt uniós hitelt, pedig annak nem az európai adófizetők pénze a fedezete, hanem a lefoglalt orosz vagyon. Vagyis Oroszországnak kellene fizetnie a háború rombolásáért – magyaroknak egy fillérbe sem kerül, mégis ezt akadályozták meg."   

Dobrev Klára szerint Magyar Péter Orbán mellé állt
Dobrev Klára szerint Magyar Péter Orbán mellé állt
Fotó: Facebook/Dobrev Klára

 

A DK elnöke hozzáteszi:

„Sajnos ebben a Tisza Párt is Orbánt támogatta. Lehet új arcokat mutatni, lehet más hangnemben beszélni – de amikor a döntés pillanata eljön, és Ukrajnáról, Európáról, az orosz agresszió megfékezéséről kell szavazni, ugyanarra az oldalra álltak, mint Orbán.”

Dobrev Klára szerint ez nem függetlenség és harmadik út, hanem „ugyanannak az oroszbarát politikának a folytatása”, valamint nem békepártiság, hanem „Putyin érdekeinek kiszolgálása”.

 

N. Rózsa Erzsébet

