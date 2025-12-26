1p
Dolga akadt a lengyel vadászgépeknek egy orosz felderítő miatt

Riasztást hozott a karácsony.

Riasztották a lengyel légierő gépeit, miután egy orosz felderítő repülőgép a lengyel légtér közelében repült a Balti-tenger felett csütörtök hajnalban – írja a Reuters. A lengyel hadsereg csütörtöki közlése szerint „a Balti-tenger nemzetközi vizein, a reggeli órákban lengyel vadászgépek elfogtak, vizuálisan azonosítottak, majd kikísértek egy, a lengyel légtér határai közelében repülő orosz felderítő repülőgépet”.

 A hatóságok emellett arról is beszámoltak, hogy ugyanezen éjszaka folyamán több tucat objektum érkezett Fehéroroszország felől a lengyel légtérbe, az eddig azonosított négy eszköz nagy valószínűséggel csempészéshez használt léggömb volt.

A NATO keleti szárnyán fekvő országok szeptember óta fokozott készültségben vannak az esetleges légtérsértések miatt. Akkor három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét, néhány nappal azután, hogy több mint húsz orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.

