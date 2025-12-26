Dolga akadt a lengyel vadászgépeknek egy orosz felderítő miatt

Riasztották a lengyel légierő gépeit, miután egy orosz felderítő repülőgép a lengyel légtér közelében repült a Balti-tenger felett csütörtök hajnalban – írja a Reuters. A lengyel hadsereg csütörtöki közlése szerint „a Balti-tenger nemzetközi vizein, a reggeli órákban lengyel vadászgépek elfogtak, vizuálisan azonosítottak, majd kikísértek egy, a lengyel légtér határai közelében repülő orosz felderítő repülőgépet”.

A hatóságok emellett arról is beszámoltak, hogy ugyanezen éjszaka folyamán több tucat objektum érkezett Fehéroroszország felől a lengyel légtérbe, az eddig azonosított négy eszköz nagy valószínűséggel csempészéshez használt léggömb volt.