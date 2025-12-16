Donald Trump 10 milliárd dolláros pert indított a BBC ellen

Donald Trump amerikai elnök összesen 10 milliárd dolláros, átszámítva több mint 3 ezer milliárd forintos pert indított a BBC ellen a 2021-es a capitoliumi beszédének szerkesztése miatt – írja a Guardian alapján a 444.

A Floridában benyújtott bírósági iratok szerint Trump rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit közszolgálati műsorszolgáltatót, mindkét pontban 5-5 milliárd dollár kártérítést követel. Trump jogi csapata szerint a BBC „szándékosan, rosszhiszeműen és megtévesztő módon manipulálta” az elnök beszédét.

A botrány a Panorama című műsor a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt robbant ki. A műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot.

A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra, és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”.