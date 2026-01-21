Donald Trump: A NATO igazságtalanul bánt az Egyesült Államokkal

Trump ezek után rátért arra, hogy Európa „nem jó irányba halad”. Ezért m eg akarja osztani az amerikai siker receptjét, hogy mások is követhessék.

Trump aztán az Egyesült Államokról beszél, és arról, hogyan látja a korábbi eredményeit, beleértve az adók csökkentésére és a bürokrácia csökkentésére irányuló elszántságát, és azt állítja, hogy a szakértők tévedtek a politikája következményeivel kapcsolatos jóslataikban.

Aztán a kereskedelmi megállapodásairól szól, beleértve az EU-val, Japánnal és Dél-Koreával kötött megállapodásait is, hangsúlyozva, hogy „partnerek”. Megismétli narratívájának kulcsmondatát az USA globális kereskedelemben betöltött központi szerepéről – írja a The Guardian tudósítója.

„Ezek a megállapodások fellendítik a növekedést és a tőzsdék fellendülését okozzák – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem gyakorlatilag minden olyan országban, amely megállapodást kötött –, mert ahogy azt már megtudhattuk, amikor az Egyesült Államok felemelkedik, ti ​​is követtek.”

Most sem hazudtolta meg magát

Fotó: DepositPhotos.com

A vállalati beruházások támogatására bevezetett új „100 százalékos költségként való elszámolás” szabályaira hivatkozva Trump kijelentette, hogy „csoda történik” az amerikai gazdaságban, amiről „senki sem gondolta volna, hogy valaha is bármelyik ország megteheti”. Hozzátette, hogy első elnöki ciklusa pénzügyi szempontból a „valaha volt a legsikeresebb” ciklus.

Aztán kijelentette: „Az USA „nagyon törődik” az európai emberekkel, de önmagukat teszik tönkre".

Azt mondja , „óriási tisztelettel” tekint Grönland és Dánia népére – bár szerinte Grönland „egy jégdarab”, és nehéz szárazföldnek nevezni –, és ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államokon kívül senki más nem biztosíthatja Grönlandot. Dánia pedig hálátlan.

Trump megerősítette, hogy az USA azonnali tárgyalásokat kezdeményez Grönland megszerzéséről. Kijelentette, hogy nem fogja erőszakkal elfoglalni Grönlandot, de követeli a terület feletti tulajdonjogot. Hozzátette, hogy a NATO védelmére a valaha épített legnagyobb Arany Dómot akarja felépíteni Grönland felett.

Trump ezután a NATO-ra tért át, mondván, hogy az Egyesült Államokkal a NATO „nagyon igazságtalanul bánt”, mivel messze többet tett a NATO megsegítéséért, mint bármely más elnök” azzal, hogy a védelmi kiadások növelésére ösztönözte őket.

Ezután Ukrajnáról szólva megismételte szokásos mondatát, miszerint „ez egy olyan háború, amelynek soha nem lett volna szabad elkezdődnie”.