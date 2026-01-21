3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Donald Trump Világgazdasági Fórum - Davos

Donald Trump: A NATO igazságtalanul bánt az Egyesült Államokkal

mfor.hu

Trump azzal kezdte beszédét Davosban, hogy jó visszatérni ennyi tiszteletben álló üzleti vezetőhöz, ennyi baráthoz és néhány ellenséghez is szólni. 

Trump ezek után rátért arra, hogy Európa „nem jó irányba halad”. Ezért meg akarja osztani az amerikai siker receptjét, hogy mások is követhessék.

Trump aztán az Egyesült Államokról beszél, és arról, hogyan látja a korábbi eredményeit, beleértve az adók csökkentésére és a bürokrácia csökkentésére irányuló elszántságát, és azt állítja, hogy a szakértők tévedtek a politikája következményeivel kapcsolatos jóslataikban.

Aztán a kereskedelmi megállapodásairól szól, beleértve az EU-val, Japánnal és Dél-Koreával kötött megállapodásait is, hangsúlyozva, hogy „partnerek”. Megismétli narratívájának kulcsmondatát az USA globális kereskedelemben betöltött központi szerepéről – írja a The Guardian tudósítója.

„Ezek a megállapodások fellendítik a növekedést és a tőzsdék fellendülését okozzák – nemcsak az Egyesült Államokban, hanem gyakorlatilag minden olyan országban, amely megállapodást kötött –, mert ahogy azt már megtudhattuk, amikor az Egyesült Államok felemelkedik, ti ​​is követtek.”

Most sem hazudtolta meg magát
Most sem hazudtolta meg magát
Fotó: DepositPhotos.com

A vállalati beruházások támogatására bevezetett új „100 százalékos költségként való elszámolás” szabályaira hivatkozva Trump kijelentette, hogy „csoda történik” az amerikai gazdaságban, amiről „senki sem gondolta volna, hogy valaha is bármelyik ország megteheti”. Hozzátette, hogy első elnöki ciklusa pénzügyi szempontból a „valaha volt a legsikeresebb” ciklus.

Aztán kijelentette: „Az USA „nagyon törődik” az európai emberekkel, de önmagukat teszik tönkre".

Azt mondja , „óriási tisztelettel” tekint Grönland és Dánia népére – bár szerinte Grönland „egy jégdarab”, és nehéz szárazföldnek nevezni –, és ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államokon kívül senki más nem biztosíthatja Grönlandot. Dánia pedig hálátlan. 

Trump megerősítette, hogy az USA azonnali tárgyalásokat kezdeményez Grönland megszerzéséről. Kijelentette, hogy nem fogja erőszakkal elfoglalni Grönlandot, de követeli a terület feletti tulajdonjogot. Hozzátette, hogy a NATO védelmére a valaha épített legnagyobb Arany Dómot akarja felépíteni Grönland felett.

Trump ezután a NATO-ra tért át, mondván, hogy az Egyesült Államokkal a NATO „nagyon igazságtalanul bánt”, mivel messze többet tett a NATO megsegítéséért, mint bármely más elnök” azzal, hogy a védelmi kiadások növelésére ösztönözte őket.

Ezután Ukrajnáról szólva megismételte szokásos mondatát, miszerint „ez egy olyan háború, amelynek soha nem lett volna szabad elkezdődnie”.

De Trump beszélt a hitelkártya-kamatokról is, melyre az Erste már reagált is:

A hitelkeret csökkentésével járhat Trump javaslata Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a davosi WEF konferencián elmondta, hogy nem tartja helyénvalónak Donald Trump javaslatát, miszerint a hitelkártya-kamatokat egy évre 10 százalékban kellene maximalizálni. Dimon arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen korlátozás gazdasági katasztrófához vezetne az Egyesült Államokban, mivel a bankoknak valószínűleg csökkenteniük kellene a legtöbb amerikai állampolgár hitelkeretét. Ez természetesen kihatna a vállalat érintett üzletágára is, de a vezérigazgató szerint válsághelyzetbe nem kerülne tőle a cég.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dobrev Klára: Magyar Péter Orbán Viktor mellé állt

A DK elnöke szerint cserben hagyták Ukrajnát. 

N. Rózsa Erzsébet

Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel

A komoly gazdasági problémák jelentették a szikrát az iráni demonstrációk kirobbanásához, azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy miként fordult át mindez súlyos erőszakba, mondta el N. Rózsa Erzsébet a több ezer halálos áldozatot követelő tüntetésekkel kapcsolatban lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A Közel-Kelet-szakértő szerint az infláció elszabadult, a középrétegek lecsúsztak, Iránt pedig a klímaváltozás és a nemzetközi szankciók is sújtják. Az iszlamista rendszer meggyengült, de nem roppant össze, egy lassú politikai átalakulás valószínű. N. Rózsa Erzsébet ugyanakkor olyan emberrel még nem találkozott Iránban, aki visszakívánná a sahot.

Sürgősen repülőre pattant Orbán Viktor

A kormányfő és az amerikai elnök a Világgazdasági Fórumon tervezi megalakítani az úgynevezett béketanácsot.

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu kezdetben elégedetlen volt.

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Nem tetszik az ukránoknak a kormány nemzeti petíciója.

Súlyos szankciót sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Súlyos szankciókat sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád egyik tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnöke kedden elutasította a „behódolást” Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó „fenyegetéseivel” szemben, és erős európai uniós válaszlépést szorgalmazott.

Donald Trump ma Davosban adhatja elő a terveit

Donald Trump ma Davosban adhatja elő a terveit

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a béketanács akár a helyébe is léphet.

A megfenyegetett Kanada sem maradt adós, hogy visszaszóljon Trumpnak

A megfenyegetett Kanada sem maradt adós, hogy visszaszóljon Trumpnak

Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon kedden határozottan elutasította az Egyesült Államok új vámpolitikáját, amellyel Donald Trump Grönland megszerzését próbálja előmozdítani.

Így sem nagyon láttunk még politikust beszélni – ezért viselt szemüveget Macron Davosban

Így sem nagyon láttunk még politikust beszélni – ezért viselt szemüveget Macron Davosban

Formabontó módon, egy kék lencséjű napszemüvegben tartott beszédet Emmanuel Macron Davosban.

A legrosszabbra is felkészül Grönland miniszterelnöke

A legrosszabbra is felkészül Grönland miniszterelnöke

Kicsi, de van esélye a fegyveres konfliktusnak is Grönlandon.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168