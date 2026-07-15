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Donald Trump addig megy, amíg Iránnak nem lesz más választása

mfor.hu

Donald Trump amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal.

Az elnök a Fox News hírtelevíziónak washingtoni idő szerint kedden délután adott interjúban úgy fogalmazott, hogy Iránnak „nincs más választása”, mint hogy megállapodást kössön.

Szerinte az amerikai adminisztráció megbízottjai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások.

Trump szerint Irán érteni fog az erőből, nincs más választása
Trump szerint Irán érteni fog az erőből, nincs más választása
Fotó: Facebook/The White House

Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során „nagyon odafigyel a polgári lakosságra”, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben „nagyon komoly károkat” sikerült okozni.

Folytatódtak a támadások

Eközben az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot – közölte a Középső Parancsnokság.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének bejelentése szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul.

A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményt adott ki, amelyben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hét napban Irán hét polgári kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, amelyek legénységének „tucatnyi tagja életét vesztette, megsebesült, vagy eltűnt”.

Hozzátette, hogy az iráni katonaság a teherhajók mellett több tucat drónnal és rakétával támadta a Perzsa-öböl partján fekvő szomszédos államokat, amiért szintén felelősségre vonásban részesül.

Az amerikai haderő kedden már a negyedik egymást követő napon hajtott végre átfogó katonai csapást Irán ellen elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárda támadóképességeit célozva.

Olajárak

A világpiaci kőolajárak a szerda reggeli kereskedésben enyhén emelkednek. Háromnegyed 7 előtt pár perccel az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti határidős jegyzése 85 dollár 55 centre ment fel, míg az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) jegyzésára 79 dollár 90 centen állt.

Július elsejéhez képest a Brent több mint 20, a WTI több mint 16 százalékos pluszban tartózkodik.

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