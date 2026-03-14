Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

A Kharg-sziget, ahol az amerikai erők pénteken katonai célpontokat semmisítettek meg, Irán olajexportjának 90 százalékát bonyolítja, és régóta kulcsfontosságú sebezhetőségi pontnak tekintik, amely Teherán súlyos válaszát váltaná ki támadás esetén – írja a Reuters.

A Kharg-sziget mélytengeri kikötő is

Fotó: Wikipédia/ISS Expedition

Kharg 26 km-re fekszik Irán partjaitól, mintegy 483 km-re északnyugatra a Hormuzi-szorostól, olyan mély vizekben, amelyek lehetővé teszik a szárazföld sekély parti vizeinek megközelítéséhez túl nagy tartályhajók kikötését.

Irán, amely az izraeli-amerikai támadás február 28-i kezdete előtti időszakban növelte olajtermelését, továbbra is napi 1,1-1,5 millió hordó olajat exportál, derül ki a TankerTracker.com és a Kpler adataiból.

A Kpler adatai szerint Irán idén eddig napi 1,7 millió hordó nyersolajat exportált, amelyből napi 1,55 millió hordót szállítottak Khargon keresztül.

A piacok azt figyelték, hogy a csapások károsították-e Kharg bonyolult csővezeték-, terminál- és tartályhálózatát. Még a kisebb zavarok is tovább szűkíthetik a globális kínálatot, nyomást gyakorolva a már amúgy is ingatag piacra. „Ha kiiktatod a Kharg infrastruktúráját, akkor végleg kiveszel napi 2 millió olajat a piacról – nem csak addig amíg a szoros kérdése nem rendeződik” – mondta Dan Pickering, a Pickering Energy Partners befektetési igazgatója.

Válaszcsapást helyezett kilátásba Irán

Az iráni fegyveres erők szombaton azt közölték, hogy az iráni olaj- és energiainfrastruktúra elleni bármilyen támadás a régióban az Egyesült Államokkal együttműködő olajtársaságok tulajdonában lévő energiainfrastruktúra elleni támadásokhoz vezet – jelentette az iráni média.

„Nagyon aggódom, hogy ez megemeli a feszültség hőfokát, és Iránnak kevesebb vesztenivalója van, és úgy tűnik, hogy ez eszkalálódhat. Irán, amikor sarokba szorítják, nagyon elszántan cselekedhet” – mondta Patrick De Haan, az amerikai üzemanyagár-követő GasBuddy elemzője.

Irán szinte teljesen leállította a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítást, amelyen keresztül a globális olaj 20 százaléka áramlik, főként Ázsiába.

Kapcsolódó cikk Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban Aki lázadni mer, annak nem lesz kegyelem.

Főleg Kínába szállítják a szigetről az olajat

Az Iránból Khargon keresztül szállított olaj nagy része Kínába, a világ legnagyobb nyersolaj-importőréhez kerül, amely vészintézkedéseket hozott, többek között betiltotta a finomított üzemanyagok exportját, hogy megőrizze a készleteket a közel-keleti fennakadások közepette.

Az iráni olaj Kína tengeri importjának 11,6 százalékát tette ki idén a Kpler tartályhajó-követő adatai szerint, és főként független kínai finomítók vásárolják, amelyeket vonzanak az Egyesült Államok Teheránnal szembeni szankciói miatti jelentős árengedmények.

A háború előtt Irán februárban körülbelül napi 2,17 millió hordóra növelte az exportját, a Kpler adatai szerint. Az adatok szerint a február 16-i hetében rekordmennyiségű, napi 3,79 millió hordót szállított. A Kharg tárolókapacitása nagyjából 30 millió hordó, és március elején mintegy 18 millió hordó nyersolajat tartott a JP Morgan Kpler adataira hivatkozó jelentése szerint.