Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített minden KATONAI célpontot” Kharg szigetén, és azzal fenyegetőzött, hogy az Irán számára kulcsfontosságú olajexport berendezéseket is megtámadják, ha Irán továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

A Kharg-sziget, ahol az amerikai erők pénteken katonai célpontokat semmisítettek meg, Irán olajexportjának 90 százalékát bonyolítja, és régóta kulcsfontosságú sebezhetőségi pontnak tekintik, amely Teherán súlyos válaszát váltaná ki támadás esetén – írja a Reuters.

A Kharg-sziget mélytengeri kikötő is
Fotó: Wikipédia/ISS Expedition

Kharg 26 km-re fekszik Irán partjaitól, mintegy 483 km-re északnyugatra a Hormuzi-szorostól, olyan mély vizekben, amelyek lehetővé teszik a szárazföld sekély parti vizeinek megközelítéséhez túl nagy tartályhajók kikötését.

Irán, amely az izraeli-amerikai támadás február 28-i kezdete előtti időszakban növelte olajtermelését, továbbra is napi 1,1-1,5 millió hordó olajat exportál, derül ki a TankerTracker.com és a Kpler adataiból.

A Kpler adatai szerint Irán idén eddig napi 1,7 millió hordó nyersolajat exportált, amelyből napi 1,55 millió hordót szállítottak Khargon keresztül.

A piacok azt figyelték, hogy a csapások károsították-e Kharg bonyolult csővezeték-, terminál- és tartályhálózatát. Még a kisebb zavarok is tovább szűkíthetik a globális kínálatot, nyomást gyakorolva a már amúgy is ingatag piacra. „Ha kiiktatod a Kharg infrastruktúráját, akkor végleg kiveszel napi 2 millió olajat a piacról – nem csak addig amíg a szoros kérdése nem rendeződik” – mondta Dan Pickering, a Pickering Energy Partners befektetési igazgatója.

Válaszcsapást helyezett kilátásba Irán

Az iráni fegyveres erők szombaton azt közölték, hogy az iráni olaj- és energiainfrastruktúra elleni bármilyen támadás a régióban az Egyesült Államokkal együttműködő olajtársaságok tulajdonában lévő energiainfrastruktúra elleni támadásokhoz vezet – jelentette az iráni média.

„Nagyon aggódom, hogy ez megemeli a feszültség hőfokát, és Iránnak kevesebb vesztenivalója van, és úgy tűnik, hogy ez eszkalálódhat. Irán, amikor sarokba szorítják, nagyon elszántan cselekedhet” – mondta Patrick De Haan, az amerikai üzemanyagár-követő GasBuddy elemzője.

Irán szinte teljesen leállította a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítást, amelyen keresztül a globális olaj 20 százaléka áramlik, főként Ázsiába.

Főleg Kínába szállítják a szigetről az olajat

Az Iránból Khargon keresztül szállított olaj nagy része Kínába, a világ legnagyobb nyersolaj-importőréhez kerül, amely vészintézkedéseket hozott, többek között betiltotta a finomított üzemanyagok exportját, hogy megőrizze a készleteket a közel-keleti fennakadások közepette.

Az iráni olaj Kína tengeri importjának 11,6 százalékát tette ki idén a Kpler tartályhajó-követő adatai szerint, és főként független kínai finomítók vásárolják, amelyeket vonzanak az Egyesült Államok Teheránnal szembeni szankciói miatti jelentős árengedmények.

A háború előtt Irán februárban körülbelül napi 2,17 millió hordóra növelte az exportját, a Kpler adatai szerint. Az adatok szerint a február 16-i hetében rekordmennyiségű, napi 3,79 millió hordót szállított. A Kharg tárolókapacitása nagyjából 30 millió hordó, és március elején mintegy 18 millió hordó nyersolajat tartott a JP Morgan Kpler adataira hivatkozó jelentése szerint.

 

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

