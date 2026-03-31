Donald Trump bátor rablásra szólítja fel vonakodó szövetségeseit

A Truth Social felületén közzétett bejegyzésében az amerikai elnök, Donald Trump azt tanácsolta, hogy az olyan országoknak, mint az Egyesült Királyság, össze kellene szedniük a „bátorságukat”, hogy a Hormuzi-szoros térségébe menjenek, és „egyszerűen elvegyék” az (ottani) üzemanyagot – írta Trump, amit a The Guardian is idéz.

Nem vettek részt a lefejezésben

„Meg kell tanulnotok saját magatokért harcolni, az Egyesült Államok többé nem lesz ott, hogy segítsen nektek, ahogyan ti sem voltatok ott nekünk” – érvelt Trump, miközben bírálta azokat az országokat, amelyek „nem voltak hajlandók részt venni Irán lefejezésében”.

Hozzátette, hogy ezek az országok „repülőgép-üzemanyagot” vásárolhatnának az Egyesült Államoktól, ahol „bőségesen rendelkezésre áll”, ha kifogynának a készleteikből.

„Iránt lényegében megsemmisítették. A neheze megvan. Menjetek, szerezzétek meg a saját olajatokat!” – zárta közösségi médiás bejegyzését Trump.