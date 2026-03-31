1p
Külpolitika Donald Trump Irán Nagy-Britannia Olaj Üzemanyagok

Donald Trump bátor rablásra szólítja fel vonakodó szövetségeseit

mfor.hu

Igaz nem vettek részt Irán lefejezésében, de most már igazán összeszedhetnék magukat az amerikai elnök szerint.

A Truth Social felületén közzétett bejegyzésében az amerikai elnök, Donald Trump azt tanácsolta, hogy az olyan országoknak, mint az Egyesült Királyság, össze kellene szedniük a „bátorságukat”, hogy a Hormuzi-szoros térségébe menjenek, és „egyszerűen elvegyék” az (ottani) üzemanyagot – írta Trump, amit a The Guardian is idéz.

Nem vettek részt a lefejezésben

„Meg kell tanulnotok saját magatokért harcolni, az Egyesült Államok többé nem lesz ott, hogy segítsen nektek, ahogyan ti sem voltatok ott nekünk” – érvelt Trump, miközben bírálta azokat az országokat, amelyek „nem voltak hajlandók részt venni Irán lefejezésében”.

Hozzátette, hogy ezek az országok „repülőgép-üzemanyagot” vásárolhatnának az Egyesült Államoktól, ahol „bőségesen rendelkezésre áll”, ha kifogynának a készleteikből.

„Iránt lényegében megsemmisítették. A neheze megvan. Menjetek, szerezzétek meg a saját olajatokat!” – zárta közösségi médiás bejegyzését Trump.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG