Külpolitika Donald Trump Irán

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Az amerikai különleges műveleti erők mentették ki szombat este az Iránban lelőtt amerikai vadászgép legénységi tagját. A New York Timesnak amerikai tisztviselők azt mondták, hogy kommandósok jutottak be az ellenséges területre a mentőakció részeként. Az akció azután indult, hogy Irán lelőtt egy amerikai vadászgépet, több mint 20 év után ez volt az első, hogy amerikai repülőgépet lőttek le ellenséges tűzzel. Az irániak is keresték a lelőtt F–15E eltűnt fegyverrendszer kezelőjét – olvasható a Telex hírfolyamában.

A sérült férfinak a lap információi szerint a megfelelő helyszínre kellett mennie, ide érkeztek az amerikai kommandósok a nagyszabású műveletben, több száz különleges műveleti katonát vetettek be. A mentőakció nem járt amerikai áldozatokkal, mindenki biztonságban visszatért. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai erők biztonságban kihozták a férfit, „sérüléseket szerzett, de jól lesz”.

Az amerikai F–15E Strike Eagle két legénységi tagja azután katapultált, hogy az iráni hadsereg lecsapott gépükre. A gép pilótáját gyorsan kimentették, de a fegyverrendszer kezelőjét nem találták – ő egy pisztollyal rejtőzködött az ellenséges területen. Két volt magas rangú katonai tisztviselő azt mondta a New York Timesnak, hogy az amerikaiak lerakétázták a közeli iráni konvojokat, hogy távol tartsák azokat attól a helytől, ahol a katona rejtőzködött. A források szerint tűzpárbaj is alakult ki a mentési akcióban. A lap forrásai szerint az F–15-ösről katapultált katona egy olyan régióban rejtőzködött, ahol sokan ellenállnak az iráni kormánnyal szemben, ezért segítetek a katonának annak ellenére, hogy az iráni kormány jutalmat ajánlott fel a katona megtalálásáért.

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Irdatlan erővel csapott le Oroszország, többen meghaltak a dróntámadásokban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

Donald Trump: „háború van”

Az amerikai elnök ennyivel intézte el az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép ügyét.

Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

Erre több nyomós oka is van.

Medvegyev szerint az EU katonai szövetséggé válhat

Az Európai Unió a NATO-nál is ellenségesebb katonai szövetséggé alakulhat át – mondta az orosz biztonsági tanács alelnöke.

