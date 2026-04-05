Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Az amerikai különleges műveleti erők mentették ki szombat este az Iránban lelőtt amerikai vadászgép legénységi tagját. A New York Timesnak amerikai tisztviselők azt mondták, hogy kommandósok jutottak be az ellenséges területre a mentőakció részeként. Az akció azután indult, hogy Irán lelőtt egy amerikai vadászgépet, több mint 20 év után ez volt az első, hogy amerikai repülőgépet lőttek le ellenséges tűzzel. Az irániak is keresték a lelőtt F–15E eltűnt fegyverrendszer kezelőjét – olvasható a Telex hírfolyamában.

A sérült férfinak a lap információi szerint a megfelelő helyszínre kellett mennie, ide érkeztek az amerikai kommandósok a nagyszabású műveletben, több száz különleges műveleti katonát vetettek be. A mentőakció nem járt amerikai áldozatokkal, mindenki biztonságban visszatért. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai erők biztonságban kihozták a férfit, „sérüléseket szerzett, de jól lesz”.

Az amerikai F–15E Strike Eagle két legénységi tagja azután katapultált, hogy az iráni hadsereg lecsapott gépükre. A gép pilótáját gyorsan kimentették, de a fegyverrendszer kezelőjét nem találták – ő egy pisztollyal rejtőzködött az ellenséges területen. Két volt magas rangú katonai tisztviselő azt mondta a New York Timesnak, hogy az amerikaiak lerakétázták a közeli iráni konvojokat, hogy távol tartsák azokat attól a helytől, ahol a katona rejtőzködött. A források szerint tűzpárbaj is alakult ki a mentési akcióban. A lap forrásai szerint az F–15-ösről katapultált katona egy olyan régióban rejtőzködött, ahol sokan ellenállnak az iráni kormánnyal szemben, ezért segítetek a katonának annak ellenére, hogy az iráni kormány jutalmat ajánlott fel a katona megtalálásáért.