Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

mfor.hu

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy mindenki előnyben részesítene ugyan egy haladéktalan tűzszünetet, ám ő derűlátó, hogy hosszabb távra ható megállapodást érhetnek el. Sikerült „számos kérdést lefedni” Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésén - ismertette Donald Trump Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia és Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint az ukrán vezető jelenlétében.

Trump hangsúlyozta, hogy az ukrán vezetővel tartott megbeszélése nyomán sikeresnek ítéli eddig a napot, s következő lépésként megpróbál összehozni egy háromoldalú csúcstalálkozót Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével. Az amerikai elnök beszélt arról is, várakozásai szerint Putyin elenged további, több mint ezer ukrán hadifoglyot, amint sikerül megállapodni egy háromoldalú találkozóról.

„Azt hiszem, látni fogják, hogy Putyin elnök is nagyon szeretne tenni valamit. (...) Tudom, hogy több mint 1000 fogoly van, és tudom, hogy szabadon fogják őket engedni, talán nagyon hamar”. Emlékeztetett arra, hogy Alaszkában tartott pénteki találkozójukon az orosz elnök elfogadta, hogy lesznek biztonsági garanciák Ukrajna számára, bármilyen békemegállapodás is szülessen.

Európa viselheti a terheket

„Putyin elnök nagyon jelentős lépésként beleegyezett abba, hogy Oroszország biztonsági garanciákat fogadjon el Ukrajna számára, és ez az egyik legfontosabb pont, amelyet figyelembe kell vennünk, és ezt a tárgyalások során meg fogjuk fontolni” - szögezte le Trump.

„Úgy gondolom, hogy az európai nemzetek fogják viselni a terhek nagy részét. Mi segíteni fogunk nekik” - fűzte hozzá. Zelenszkij hozzászólásában arról beszélt, hogy az amerikai elnökkel folytatott megbeszélésének kiemelt témái az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák és a humanitárius kérdések voltak. „Nagyon jó beszélgetés volt, nagyon érzékeny témákról beszéltünk. Az első a biztonsági garanciák (...) Nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok ilyen jelzést küldjön, és kész biztonsági garanciákat adni” - közölte az ukrán vezető. Megerősítette, hogy a fogolycserék kérdését is megvitatták.

Friedrich Merz német kancellár tűzszünetet sürgetett, mondván, hogy enélkül nem tudja elképzelni a béketárgyalásokat. „Dolgozzunk ezen, és gyakoroljunk nyomást Oroszországra” - mondta. Emmanuel Macron francia elnök pedig Trump elnök háromoldalú találkozóra vonatkozó felvetésére reagálva négyoldalú találkozót szorgalmazott az európaiak részvételével. „Úgy gondolom, hogy ennek folytatásaként négyoldalú találkozóra lenne szükségünk, mert amikor biztonsági garanciákról beszélünk, akkor az egész európai kontinens biztonságáról beszélünk” - érvelt a francia elnök.

(MTI)

