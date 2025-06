Donald Trump életveszélyes fenyegetést tett

Bizonyos iráni keményvonalasok bátran beszéltek, de nem tudták, mi vár rájuk. Most már mindannyian HALOTTAK, és csak egyre rosszabb lesz!

„Lehetőséget adtam Iránnak a megállapodás megkötésére. A legkeményebb szavakkal azt mondtam nekik, hogy »csak kössék meg«, de bármennyire is próbálkoztak, bármennyire közel kerültek hozzá, egyszerűen nem tudták megcsinálni. Azt mondtam nekik, hogy különben sokkal rosszabb lesz, mint bármi, amit el tudnak képzelni, vagy amire számítottak, vagy amit mondtak nekik. Az Egyesült Államok gyártja MESSZE a legjobb és leghalálosabb katonai felszerelést a világon, és Izraelnek rengeteg van belőlük, és még sokkal több lesz – és tudják, hogyan kell használni.

