Donald Trump elképesztő hadiipari bejelentést tett

Az Egyesült Államok hadiipari vállalatai megnégyszerezik a különleges osztályú fegyverzet gyártását – közölte Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban fogadta a védelmi ipar legnagyobb cégeinek vezetőit pénteken.
Az amerikai elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében beszámolt arról, hogy a gyártás felfuttatása már az előző hónapokban megkezdődött, és a cél a lehető legnagyobb mennyiségű készlet előállítása. Hozzátette, hogy az úgynevezett közép- és felső-középosztályú hadianyagból, amelyet az amerikai hadsereg Iránban bevet, valamint a közelmúlt Venezuelában is alkalmazott, „gyakorlatilag korlátlan” az ellátás.
A Fehér Házban tartott tanácskozáson többek között a Boeing, a Northrop Grumman, a Raytheon és a Lockheed Martin vezető tisztségviselői vettek részt.
Donald Trump szintén pénteken azt ígérte, hogy az iráni műveletek miatt megemelkedett kőolajárak gyorsan csökkenni fognak, amint a konfliktus a megoldáshoz közelít. Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a magasabb kőolajárak időszaka „legfeljebb hetekig” tarthat, miközben Doug Burgum belügyminiszter ugyanott kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között kialakult együttműködés segíthet az országon belüli üzemanyagárak leszorításában.
(MTI)