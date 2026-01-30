Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

Donald Trump azt kijelentette, hogy „nagyon veszélyes” az Egyesült Királyság számára üzletelni Kínával, miután Sir Keir Starmer brit miniszterelnök megérkezett Sanghajba, látogatásának harmadik napján – foglalja össze a BBC.

Az amerikai elnök az Egyesült Királyság és Kína közötti üzleti és befektetési kapcsolatok erősítését célzó megállapodásokra reagált, amelyeket a brit miniszterelnöknek Hszi Csin-ping kínai elnökkel való találkozása után jelentettek be.

A feleségéről, Melaniáról szóló dokumentumfilm csütörtöki premierjén Trump a kínai elnököt „barátjának” nevezte, és azt mondta, hogy „nagyon jól ismeri” őt.

Keir Starmer brit miniszterelnök bizonyára van oka a mosolyra

Fotó: Facebook/Keir Starmer

Éber szemmel

Sir Chris Bryant, az Egyesült Királyság üzleti minisztere erre úgy reagált, hogy Trump „téved”, és „őszintén szólva őrültség lenne az Egyesült Királyság részéről, ha figyelmen kívül hagyná Kína szerepét a világ színpadán”. „Természetesen éber szemmel építjük a kapcsolatunkat Kínával” – tette hozzá.

A brit üzleti miniszter arra is rámutatott, hogy Trump áprilisban maga is Kínába látogat. Trump megjegyzéseire válaszul a brit miniszterelnökség jelezte, hogy Washington előzetesen tudott erről az útról és annak céljairól is.