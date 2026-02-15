Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

„Megállapodtunk abban, hogy teljes erővel, maximális nyomást fogunk gyakorolni Iránra, például az iráni olajeladások tekintetében Kínába” – jelentette az Axios szombaton, egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva, amitől a Reuters is beszámol.
A jelentéssel kapcsolatos kérdésre a kínai külügyminisztérium vasárnap kijelentette, hogy „az országok közötti, a nemzetközi jog keretein belül folytatott normális együttműködés ésszerű és jogos, és tiszteletben kell tartani, és védeni kell”.
Kína döntő fontosságú Irán számára
Kína teszi ki Irán olajexportjának több mint 80 százalékát. A kereskedelem bármilyen csökkenése Irán olajbevételének csökkenését jelentené.
Amerikai és iráni diplomaták ománi közvetítők közreműködésével tárgyaltak a múlt héten Irán nukleáris programjáról a diplomácia felélesztése érdekében, miután az amerikai elnök haditengerészeti flottillát állomásoztatott a régióban, miközben az amerikai hadsereg felkészül az Irán elleni tartós, hetekig tartó műveletek lehetőségére.