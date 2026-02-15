Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

„Megállapodtunk abban, hogy teljes erővel, maximális nyomást fogunk gyakorolni Iránra, például az iráni olajeladások tekintetében Kínába” – jelentette az Axios szombaton, egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva, amitől a Reuters is beszámol.

A jelentéssel kapcsolatos kérdésre a kínai külügyminisztérium vasárnap kijelentette, hogy „az országok közötti, a nemzetközi jog keretein belül folytatott normális együttműködés ésszerű és jogos, és tiszteletben kell tartani, és védeni kell”.

Az izraeli miniszterelnök következetes politikát folytat Iránnal szemben

Fotó: MTI / EPA / Abir Sultan

Kína döntő fontosságú Irán számára

Kína teszi ki Irán olajexportjának több mint 80 százalékát. A kereskedelem bármilyen csökkenése Irán olajbevételének csökkenését jelentené.

Amerikai és iráni diplomaták ománi közvetítők közreműködésével tárgyaltak a múlt héten Irán nukleáris programjáról a diplomácia felélesztése érdekében, miután az amerikai elnök haditengerészeti flottillát állomásoztatott a régióban, miközben az amerikai hadsereg felkészül az Irán elleni tartós, hetekig tartó műveletek lehetőségére.