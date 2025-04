Donald Trump fia Budapestre érkezhet – nem akárkivel találkozhat

A tervek szerint a fiatalabb Trump az egyhetes kelet-európai tartózkodása alatt Romániát, Szerbiát és Bulgáriát is útba ejti, hogy egy „Trump Business Vision 2025” névre keresztelt rendezvénysorozat keretében feltérképezze a regionális üzleti lehetőségeket.

A Bloomberg által megszólaltatott, az ügyre rálátó források szerint Donald Trump Jr. Budapestre is ellátogat egy zártkörű rendezvényre, ahol többek között Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével is találkozni fog.

