Donald Trump is annyi fegyvert ad Ukrajnának, mint Joe Biden

Ukrajna „semelyik más államnál nem kívánja jobban a háború leállítását és egy tartós és igazságos béke megkötését”. „Kijev kész kiállítani egy tárgyalóküldöttséget a tűzszünethez vezető útiterv kidolgozására” - jelentette ki Szibiha. Az ukránok„igazságos békét” akarnak, amely Európa számára is garancia volna a békére, ezért fontos, hogy partnereiktől támogatást kapjanak – mondta.

Az ukrán miniszter „nagyon fontosnak, szinte történelmi jelentőségűnek” nevezte a dzsiddai tárgyalások eredményét. Kiemelte: Ukrajna elfogadta az amerikai fél javaslatát egy 30 napos átmeneti tűzszünetről, az amerikaiak most az orosz félhez fordulnak ez ügyben, várják Moszkva álláspontját.

Sikorski vasárnap az X-en azt írta: Varsó évi mintegy 50 millió dollárral járul hozzá ahhoz, hogy Ukrajna használhassa ezt az szolgáltatást. Szibiha közölte most: Lengyelország eddig összesen mintegy 200 millió dollárral támogatta a Starlink ukrajnai használatát.

Sikorski a szerdai sajtókonferencián megerősítette: a jasionkai csomóponton keresztül történő fegyverszállítás volumene „visszatért a korábbi szintre”. „Ha jól értem, a Starlink is működik” - mondta arra utalva, hogy az utóbbi napokban az X-en vitába keveredett Elon Muskkal, a Starlink műholdas internetszolgáltatást üzemeltető SpaceX amerikai űripari vállalkozás tulajdonosával.

A PAP hírügynökség idézte Michael Waltzot, a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadóját, aki Dzsiddában bejelentette: Washington „azonnal helyreállítja” az Ukrajnának nyújtott támogatását, és ez a Joe Biden előző amerikai elnök hivatali időszaka alatt elfogadott csomagok részeként az amerikai raktárakból átadandó felszerelésekre is vonatkozik.

