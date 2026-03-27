Donald Trump: Jól haladnak a tárgyalások Iránnal

„Az iráni kormány kérésének eleget téve ezzel a nyilatkozattal szeretném jelezni, hogy az erőművek megsemmisítésének határidejét 10 nappal elhalasztom, 2026. április 6. hétfőig, amerikai keleti parti idő szerint este 8 óráig. A tárgyalások folyamatban vannak, és a hamis híreket terjesztő média és mások téves állításai ellenére nagyon jól haladnak. Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben!” – írta az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

Donald Trump csütörtökön azt is bejelentette, hogy Irán engedélyezte 10 olajszállító tartályhajó áthaladását a Hormuzi-szoroson, amit egyfajta „ajándéknak” nevezett. Az iráni „gesztusról” ebben a cikkben olvashatnak bővebben:

A világpiaci kőolajárak a csütörtök reggeli kereskedésben nagyon halvány csökkenést mutatnak, de nem mozdultak el érdemben az elmúlt hetekben látott szintről. Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 6:18 perckor 107 dollár 44 cent, az észak-amerikai könnyűolajé (WTI) 93 dollár 77 cent.

Eközben a libanoni média szerint péntek kora reggel izraeli támadás érte Bejrút déli külvárosait. Az Agence France-Presse jelentése szerint több robbanás is hallatszott a a környéken és füst gomolygott. Izrael korábban átfogó evakuálási figyelmeztetéseket adott ki a területre vonatkozóan, de a pénteki támadás előtt nem adott konkrét figyelmeztetést. Nem tudni, vannak-e áldozatai a támadásnak – számol be róla a Guardian.