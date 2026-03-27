Donald Trump: Jól haladnak a tárgyalások Iránnal

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 10 napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.

„Az iráni kormány kérésének eleget téve ezzel a nyilatkozattal szeretném jelezni, hogy az erőművek megsemmisítésének határidejét 10 nappal elhalasztom, 2026. április 6. hétfőig, amerikai keleti parti idő szerint este 8 óráig. A tárgyalások folyamatban vannak, és a hamis híreket terjesztő média és mások téves állításai ellenére nagyon jól haladnak. Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben!” – írta az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

Donald Trump csütörtökön azt is bejelentette, hogy Irán engedélyezte 10 olajszállító tartályhajó áthaladását a Hormuzi-szoroson, amit egyfajta „ajándéknak” nevezett. Az iráni „gesztusról” ebben a cikkben olvashatnak bővebben:

A világpiaci kőolajárak a csütörtök reggeli kereskedésben nagyon halvány csökkenést mutatnak, de nem mozdultak el érdemben az elmúlt hetekben látott szintről. Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 6:18 perckor 107 dollár 44 cent, az észak-amerikai könnyűolajé (WTI) 93 dollár 77 cent.

Eközben a libanoni média szerint péntek kora reggel izraeli támadás érte Bejrút déli külvárosait. Az Agence France-Presse jelentése szerint több robbanás is hallatszott a a környéken és füst gomolygott. Izrael korábban átfogó evakuálási figyelmeztetéseket adott ki a területre vonatkozóan, de a pénteki támadás előtt nem adott konkrét figyelmeztetést. Nem tudni, vannak-e áldozatai a támadásnak – számol be róla a Guardian.

Kiderült mi volt Irán titkolt ajándéka Donald Trump számára

Kiderült, mi volt Irán titkolt ajándéka Donald Trump számára

Az amerikai elnök kedden jelentette be, hogy ajándékot kapott, de eddig titkolta mi lehet az.

Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Az iráni külügyminisztert és a parlament elnökét levették halállistájukról, hogy legyen kivel tárgyalniuk az amerikaiaknak – állítja egy pakisztáni forrás.

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az iráni háború Magyarországra

Az iráni háborút az új világrend részeként kell értelmezni, ahol a nagyhatalmak ismét a saját nemzeti érdekeik szerint cselekszenek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Mario Nawfal amerikai politikai kommentátornak adott interjújában.

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség.

Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

Újabb ütést vittek be az uktán drónok atz orosz olajiparnak

Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

„Végig vele vagyok” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Az amerikai elnök újabb béktervvel lepte meg Iránt és a világot. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez Teheránban.

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

