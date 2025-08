Donald Trump megint új vámokat jelentett be

Washingtoni idő szerint éjfél előtt Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban bejelentette az Egyesült Államok új kereskedelempolitikáját, amelynek értelmében az USA összesen 92 országra vonatkozóan vezet be új vámokat, írja a BBC alapján a Telex. Az új elnöki rendelettel Trump 25 százalékról 35 százalékra emelte Kanada vámtarifáját, a rendelkezés már pénteken életbe lép. A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada megállapodásnak alá tartozó áruk mentesülnek a magasabb vámtétel alól, ami enyhítheti a rendelkezés hatását.

