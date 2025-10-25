Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Venezuela

Donald Trump mozgósította a katonáit, új háborúra készülnek?

mfor.hu

Mozgásban a világ legnagyobb hadihajója.

Venezuela elnöke, Nicolás Maduro azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy „háborút szít”, miután a Fehér Ház a Karib-tenger felé irányította a világ legnagyobb hadihajóját, ezzel jelentősen fokozva az amerikai katonai jelenlétet térségben. – írja a BBC

Az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth pénteken rendelte el, hogy a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó hadihajó hagyja el a Földközi-tengert, és vonuljon át a Karib-térségbe. „Egy új, örökké tartó háborút gyártanak” – mondta Maduro.

„Megígérték, hogy soha többé nem vesznek részt háborúban, most mégis egy háborút készítenek elő” – mondta

Az Egyesült Államok az utóbbi hetekben látványosan növelte katonai jelenlétét a Karib-térségben: hadihajókat, egy nukleáris tengeralattjárót és F–35-ös vadászgépeket küldtek oda. Washington eközben hivatalosan a drogkereskedelem elleni fellépéssel indokolja a műveleteket – írja a 444.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Együttműködve az arab szövetségesekkel és nemzetközi szereplőkkel.

Moszkváig jutottak az ukrán drónok, hatalmas pusztítást végeztek

Moszkva közelébe jutottak az ukrán drónok, egy lakóházat is eltaláltak

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

EU-csúcs: Robert Fico keményen nekiment Zelenszkij ötletének

EU-csúcs: Robert Fico keményen nekiment Zelenszkij ötletének

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba.  

EU-csúcs: Ukrajna megkapja a védelméhez szükséges pénzt

EU-csúcs: Ukrajna megkapja a védelméhez szükséges pénzt

Oroszországnak tudomásul kell vennie: Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól – jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben csütörtökön, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően.

Orbán: a budapesti békecsúcs napirenden van

Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs napirenden van

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően péntek hajnalban.

Zelenszkij a befagyasztott orosz vagyont kéri

Zelenszkij a befagyasztott orosz vagyont kéri

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió mielőbb politikai döntést hoz egy új, úgynevezett „jóvátételi hitel” elindításáról, amelyet a zárolt orosz vagyonokból finanszíroznának Ukrajna támogatására.

Áll a bál a Külügyminisztériumban, mert nem engedték be a Fradi-szurkolókat Ausztriába

Áll a bál a Külügyminisztériumban, mert nem engedték be a Fradi-szurkolókat Ausztriába

Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba – írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon.

Elfogadták Brüsszelben a 19. szankciós csomagot, kitiltják az orosz LNG-t

Kitiltják az EU-ból az orosz LNG-t – itt a 19. szankciós csomag

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

Robbanások egy orosz lőszerraktárban, többen meghaltak

Robbanások egy orosz lőszerraktárban, többen meghaltak

Egy lőszergyárban voltak robbanások, a jelentések szerint tizenketten meghaltak.

Ide siet Orbán Viktor a beszéde után: Európa inkább egy fontos csúcsra figyel

Ide siet Orbán Viktor a beszéde után: Európa inkább egy fontos csúcsra figyel

Késik a miniszterelnök, addig Szlovákia képviseli a magyar álláspontot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168