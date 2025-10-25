Donald Trump mozgósította a katonáit, új háborúra készülnek?

Venezuela elnöke, Nicolás Maduro azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy „háborút szít”, miután a Fehér Ház a Karib-tenger felé irányította a világ legnagyobb hadihajóját, ezzel jelentősen fokozva az amerikai katonai jelenlétet térségben. – írja a BBC.

Az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth pénteken rendelte el, hogy a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó hadihajó hagyja el a Földközi-tengert, és vonuljon át a Karib-térségbe. „Egy új, örökké tartó háborút gyártanak” – mondta Maduro.

„Megígérték, hogy soha többé nem vesznek részt háborúban, most mégis egy háborút készítenek elő” – mondta

Az Egyesült Államok az utóbbi hetekben látványosan növelte katonai jelenlétét a Karib-térségben: hadihajókat, egy nukleáris tengeralattjárót és F–35-ös vadászgépeket küldtek oda. Washington eközben hivatalosan a drogkereskedelem elleni fellépéssel indokolja a műveleteket – írja a 444.