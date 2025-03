Donald Trump olyan gazdasági adatot intézett, hogy a fal adta a másikat

A Challenger adatai szerint februárban a kormányzati szektorban jelentették be a legtöbb, 62 242 munkahely megszüntetését. Az amerikai adminisztráció nagyszabású hatékonyságjavítási programját az Elon Musk vezette Kormányzati Hatékonysági Osztály (Department of Government Efficiency, DOGE) hajtja végre.

A múlt hónapban a magánvállalatok munkahelyek ezreinek megszűnését jelentették be, különösen a kiskereskedelem és a technológia területén. A Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) intézkedései, a felmondott kormányzati szerződések, valamint a kereskedelmi háborútól és a vállalati csődöktől való félelem hatására februárban megugrott a bejelentett létszámleépítések száma – kommentálta az eredményeket Andrew Challenger, a Challenger, Gray & Christmas, Inc. alelnöke.

Az amerikai munkaadók februárban 2020 júliusa óta a legtöbb, 172 017 állás megszüntetését jelentették be, ami a januárit 245 százalékkal, míg az egy évvel korábbit 103 százalékkal haladja meg, egyben 2009 óta a legmagasabb februári adat.

Februárban 2020 júliusa óta a legmagasabbra emelkedett a bejelentett létszámleépítések száma az Egyesült Államokban – derült ki a Challenger, Gray & Christmas Inc. munkaközvetítő cég csütörtökön közzétett jelentéséből.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!