Donald Trump szeretne még 87 milliárd dollárt az iráni háborúra

Éles kritikával szembesült Donald Trump az iráni háború kapcsán egy szerdai, zárt ajtók mögött tartott találkozón republikánus párttársaitól, egy ponton egyenesen kiabálásig fajult a vita, írta a Reuters alapján a Telex.

A csörte egy nappal azután történt, hogy a republikánusok vezette amerikai szenátus is elfogadott egy határozatot, amelyben felszólították Trumpot, állítsa le az Irán elleni háborút. Az állásfoglalás ugyan inkább szimbolikus jelentőségű, de több republikánus szenátor is a demokratákkal szavazott. A szavazás felpaprikázta Trumpot, a demokratákkal szavazó párttársait „veszteseknek”, a határozatot értelmetlennek és rosszul időzítettnek nevezte.

Hogy, hogy nem, szerdán a Fehér Ház a vita ellenére 87,6 milliárd dollárt kért a Kongresszustól a konfliktus finanszírozására, a háborúhoz kapcsolódó „sürgős szükségletekre”, írta a BBC. A finanszírozás legnagyobb része, 67 milliárd dollár a Védelmi Minisztériumot illetné, ebből 21 milliárd dollárt lőszerre, 17,3 milliárd dollárt működési költségekre és 12,1 milliárd dollárt pedig titkos programokra szánnának. A kérelemről szóló javaslatnak azonban az iráni konfliktus népszerűtlensége miatt várhatóan nem lesz könnyű dolga a kongresszusban – írta a Telex.