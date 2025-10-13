Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Donald Trump Izraeli-palesztin konfliktus

Donald Trump túlvan a történelmi aláíráson

mfor.hu

Természetesen egyiptomi, katari és török ​​tárgyalópartnereivel együtt, de Izrael és a Hamász képviselői nélkül.

Hétfőn Donald Trump és a házigazda Abd el-Fattáh esz-Sziszí elnökletével rövid békekonferenciát tartanak a Gázai tűzszünet életbe lépése után a tartós béke biztosításáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.

Donald Trump már aláírta a közel-keleti béketervet, azaz a tűzszüneti megállapodási dokumentumot, s miközben a többi jelenlévő vezető is ellátja kézjegyével a dokkumentumot, a többi résztvevő tapsolt, majd Trump ismét megköszönte nekik a tűzszüneti tárgyalások során tanúsított támogatást.

„Mindenki boldog” – mondta, hozzátéve, hogy már csinált „nagy üzleteket” korábban is, de „ez most úgy szárnyalt, mint egy rakéta”.

Azt mondja, korábban is voltak olyan jóslatok, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kitörni, de hozzátette, hogy „ez nem fog megtörténni”.

Donald Trump büszke magára
Donald Trump büszke magára
Fotó: AFP

A találkozón többek között részt vesz Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia-, Recep Tayyip Erdogan török-, valamint Mahmud Abbász palesztin elnök, illetve Keir Starmer brit- és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Szaúd Arábia külügyminisztere, továbbá számos más európai, arab és a világ más részén található ország vezetője vagy magas rangú tisztviselője. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Hósáná rábá, Szukkot hetedik napjának ünnepére hivatkozva nem vesz részt a csúcson. Az amerikai elnök Orbán Viktort is meghívta a

Donald Trump utolsó pillanatban felmerült tervét, miszerint meghívja Benjamin Netanjahut a többnemzetiségű gázai csúcstalálkozóra, meg kellett szakítani, miután Erdogan török ​​elnök kijelentette, hogy nem száll le a gépével Sarm es-Sejkben, ha a meghívás érvényben marad. (The Guardian)

