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Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Iráni válság Izraeli-iráni konfliktus

Donald Trump: újabb amerikai halottak esetén folytatódik az iráni háború

mfor.hu

Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik a lebombázott iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránkészlet eltávolításához szükséges eszközökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva azt hangoztatta, hogy a tavaly nyáron végrehajtott amerikai légicsapások gyakorlatilag betemették a hegybe süllyesztett földalatti tárolóhelyiségeket, ahonnan nagyon nehéz lesz kiásni a nukleáris anyagot. Az elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a magas fokon dúsított iráni uránkészletet amerikai eszközök segítségével Iránnal együttműködve, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelete mellett távolítanák el, majd azt ellenőrzött módon megsemmisítenék.

Donald Trump kérdésre válaszolva készségét fejezte ki, hogy személyesen találkozzon Irán legfelső vezetőjével, Mojtaba Hamenei ajatollahhal, amennyiben eredményre vezetnek a Washington és Teherán közötti tárgyalások. Úgy vélte, hogy a tárgyalások rövidesen áttörést hozhatnak, ugyanakkor kijelentette, hogy amennyiben egy újabb iráni támadásnak amerikai katonák esnek áldozatául, akkor az a harci cselekmények folytatását váltaná ki amerikai részről.

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