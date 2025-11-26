3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Korábban ezt jelölte ki a megtámadott ország számára, hogy fogadja el az Egyesült Államok által támogatott béketervet.

Trump az Air Force One fedélzetén, Floridába tartva – a hálaadás napi ünnepre – azt mondta újságíróknak, hogy az amerikai tárgyalók előrelépést értek el Oroszországgal és Ukrajnával folytatott megbeszéléseiken, és Moszkva bizonyos engedményeket is tett. Ezek részleteit nem ismertette – számol be róla a Reuters.

A múlt héten kiszivárgott, amerikai keretű béketerv – amely a háború lezárására szolgálna – újabb aggodalmakat keltett, miszerint a Trump-kormányzat kész lehetne Ukrajnát rábírni egy Moszkva számára erősen kedvező megállapodás aláírására.

Fotó: X/@WhiteHouse

Trump elmondta, hogy megbízottja, Steve Witkoff a jövő héten Moszkvába utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és hogy veje, Jared Kushner – aki segített tető alá hozni a Gáza-alkut, amely bizonytalan tűzszünetet eredményezett az Izrael–Hamasz háborúban – szintén részt vesz az ügyben.

Az elnök az elmúlt napokban a csütörtöki hálaadás napját jelölte meg határidőként arra, hogy Ukrajna elfogadjon egy, az orosz–ukrán háborút lezáró megállapodást. Mostanra azonban ő és munkatársai visszatáncoltak egy kemény határidőtől, és már csak azt hangsúlyozzák, hogy minél előbb szeretnének megállapodást.

„Az én határidőm az, amikor véget ér” – mondta Trump az elnöki gépen.

Steve Witkoff diplomáciája

A Bloomberg News arról számolt be, hogy Witkoff október 14-én telefonon beszélt Jurij Usakovval, Putyin fő külpolitikai tanácsadójával, és azt mondta neki: együtt kellene dolgozniuk egy ukrajnai tűzszüneti terven, és Putyinnak ezt fel kellene vetnie Trumpnak. A hírügynökség szerint Witkoff útmutatása olyan javaslatokat tartalmazott, mint például egy Trump–Putyin-telefonhívás megszervezése Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatása előtt, valamint a frissen megkötött gázai megállapodás felhasználása „belépési pontként”.

Amikor a jelentésről kérdezték, Trump azt mondta, hogy nem hallgatta meg a Bloomberg által hivatkozott telefonhívás felvételét, de nem is lepte meg a dolog, mert „egy üzletkötő pontosan ezt csinálja”.

„Tudják, ez a tárgyalások teljesen szokványos formája” – tette hozzá. – „El tudom képzelni, hogy ugyanezt mondja Ukrajnának is.”

Trump azt is kijelentette, hogy úgy tűnik, Oroszország áll jobban a háborúban, és Ukrajna érdekében állna, hogy megállapodást kössön. Szerinte bizonyos ukrán területeket „Oroszország úgyis megszerezhet” a következő egy-két hónapban. Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról az európaiakkal egyeztetnek.

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketerv egy olyan, Oroszország által készített dokumentumból is táplálkozott, amelyet októberben adtak át a Trump-adminisztrációnak – állítják az ügyet ismerő források.

Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Washingtonnál pattog a labda: Volodimir Zelenszkij kedden arról beszélt, személyesen vitatná meg Donald Trumppal a békeszerződés kérdéses pontjait. A Fehér Ház egyelőre nem beszél a két elnök találkozójáról.

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Orbán Viktor és Vučić szerdán tárgyal – a szerb elnöknek van miért aggódnia

Leállhat a pancsovai kőolajfinomító négy nap múlva, és az ország üzemanyag-tartalékai is elfogyhatnak idén. Erről beszélt a szerb elnök, Aleksandar Vučić kedden. Azt is elmondta, szerdán Orbán Viktorral találkozik, és fel fogja ajánlani Szerbia részesedését a Paks II-ben.

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

Tineke Strik, a vizsgálat jelentéstevője szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács nem lépett fel kellő határozottsággal Magyarországgal szemben, ezért épülhetett le a demokrácia és a jogállamiság.

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

Hivatalos kommunikáció egyelőre nincs az ukrán vezetés részéről, de egy amerikai tisztviselő a CNN-nek arról beszélt: már csak az utolsó simítások vannak hátra. 

Belső lázadás készül Trump ellen?

A Republikánus Párton belül élesedik az ellentét.

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Érzékelni az optimizmust a Fehér Házban

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

Fontos változás történt Gázában

Öt hónapos működés után hétfőn bejelentette működésének befejezését a Gázai övezetben a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

