Donald Trump visszakozott az Ukrajnának adott csütörtöki határidőtől

Trump az Air Force One fedélzetén, Floridába tartva – a hálaadás napi ünnepre – azt mondta újságíróknak, hogy az amerikai tárgyalók előrelépést értek el Oroszországgal és Ukrajnával folytatott megbeszéléseiken, és Moszkva bizonyos engedményeket is tett. Ezek részleteit nem ismertette – számol be róla a Reuters.

A múlt héten kiszivárgott, amerikai keretű béketerv – amely a háború lezárására szolgálna – újabb aggodalmakat keltett, miszerint a Trump-kormányzat kész lehetne Ukrajnát rábírni egy Moszkva számára erősen kedvező megállapodás aláírására.

Donald Trump amerikai elnök hátat fordítana Ukrajnának?

Fotó: X/@WhiteHouse

Trump elmondta, hogy megbízottja, Steve Witkoff a jövő héten Moszkvába utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és hogy veje, Jared Kushner – aki segített tető alá hozni a Gáza-alkut, amely bizonytalan tűzszünetet eredményezett az Izrael–Hamasz háborúban – szintén részt vesz az ügyben.

Az elnök az elmúlt napokban a csütörtöki hálaadás napját jelölte meg határidőként arra, hogy Ukrajna elfogadjon egy, az orosz–ukrán háborút lezáró megállapodást. Mostanra azonban ő és munkatársai visszatáncoltak egy kemény határidőtől, és már csak azt hangsúlyozzák, hogy minél előbb szeretnének megállapodást.

„Az én határidőm az, amikor véget ér” – mondta Trump az elnöki gépen.

Steve Witkoff diplomáciája

A Bloomberg News arról számolt be, hogy Witkoff október 14-én telefonon beszélt Jurij Usakovval, Putyin fő külpolitikai tanácsadójával, és azt mondta neki: együtt kellene dolgozniuk egy ukrajnai tűzszüneti terven, és Putyinnak ezt fel kellene vetnie Trumpnak. A hírügynökség szerint Witkoff útmutatása olyan javaslatokat tartalmazott, mint például egy Trump–Putyin-telefonhívás megszervezése Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatása előtt, valamint a frissen megkötött gázai megállapodás felhasználása „belépési pontként”.

Amikor a jelentésről kérdezték, Trump azt mondta, hogy nem hallgatta meg a Bloomberg által hivatkozott telefonhívás felvételét, de nem is lepte meg a dolog, mert „egy üzletkötő pontosan ezt csinálja”.

„Tudják, ez a tárgyalások teljesen szokványos formája” – tette hozzá. – „El tudom képzelni, hogy ugyanezt mondja Ukrajnának is.”

Trump azt is kijelentette, hogy úgy tűnik, Oroszország áll jobban a háborúban, és Ukrajna érdekében állna, hogy megállapodást kössön. Szerinte bizonyos ukrán területeket „Oroszország úgyis megszerezhet” a következő egy-két hónapban. Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról az európaiakkal egyeztetnek.