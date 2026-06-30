Donald Trump akciózik – tetszene neki a hatósági áras benzin

.Donald Trump amerikai elnök határozottan felszólította az üzemanyag-kiskereskedőket, hogy „azonnal” csökkentsék az áraikat, rámutatva arra, hogy a nyersolaj ára hordónként 68 dollárra esett vissza, és a trend továbbra is lefelé mutat.

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Mint. aki a védett árak kapujából beszél

Az elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az üzemanyagárak továbbra is túl magasak, és

„nagy problémákat” vetített előre arra az esetre, ha a vállalatok nem hajlandóak lépni.

Akciós árat, konkrét árszabást mutatott az elnök

Trump szerint a benzinárakat a gallononkénti (3,78 liter) 2,50 dolláros szint felé kellene elmozdítani. Bejegyzésében élesen bírálta Kalifornia állam adópolitikáját is, amely szerinte azt kockáztatja, hogy az adók mértéke meghaladja magának a terméknek az önköltségi árát.

„A kiskereskedőknek gyorsan reagálniuk kell erre a kijelentésre, és meg kell tenniük azt, amiről tudják, hogy helyes.”

Az Egyesült Államok elnöke nem először foglalt állást a kérdésben az elmúlt néhány napban.