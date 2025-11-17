1p
Külpolitika Lengyelország

Donald Tusk szerint szabotázsos robbantás történt Lengyelországban

mfor.hu

A cél egy vonat felrobbantása lehetett.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy vasárnap a Varsó–Lublin vonalon, Mika településnél egy robbanószerkezet felrobbantása rongálta meg a vasúti pályát, és „a legrosszabb félelmeik igazolódtak”, mert szabotázsakcióról van szó. További károkat is azonosítottak ugyanazon a szakaszon, ami az Ukrajnának szállított segélyek egyik fontos útvonala. Tusk szerint a cél egy vonat felrobbantása lehetett, és hogy egy másik hasonló eset is történt ugyanezen vonal egy keletebbi részén – írja a 444.

Egy mozdonyvezető vasárnap reggel jelentette, hogy hiányzik a vasúti pálya egy szakasza, és emiatt vizsgálat indult. A helyszínen jelenleg a katasztrófavédelem és az ügyészség dolgozik, a hatóságok pedig a vasúti vonal további részeit is átvizsgálják.

