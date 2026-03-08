3p

Külpolitika Lengyelország

Döntött a Fidesz szövetségese: vele akarják megnyerni a választást

mfor.hu

Kiderült, hogy kit állít majd miniszterelnök-jelöltnek a Fidesz lengyelországi „testvérpártja”.

Przemyslaw Czarnek volt oktatás- és tudományügyi minisztert mutatta be szombaton Krakkóban Jaroslaw Kaczynski pártelnök a fő lengyel ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a jövő évi parlamenti választásokon indítandó kormányfőjelöltjeként.

A PiS krakkói nagygyűlésén Kaczynski kiemelte: a jelenlegi nehéz, kihívásokkal teli politikai helyzetben szükség van egy mindent összefogó személyiségre, amilyennek ő Czarneket tartja is.

A 48 éves jogászprofesszor a Mateusz Morawiecki vezette harmadik PiS-kormányban volt oktatásügyi miniszter 2020 és 2023 között, tavaly pedig a PiS egyik alelnöke lett.

Czarnek (jobbra) próbálja majd győzelemre vezetni a Jog és Igazságosságot
Czarnek (jobbra) próbálja majd győzelemre vezetni a Jog és Igazságosságot
Fotó: Wikipédia/Sejm RP - LB1_3320

A Lublini Katolikus Egyetemen habilitált, 2015-2019-ben a Lublini vajdaságot irányította, 2019 óta a PiS parlamenti képviselője.

A párt jobboldali szárnya tagjaként tartják számon, aki a szintén ellenzéki jobboldali Konföderáció politikusaival is jó viszonyban van.

Czarnek a PiS nagygyűlésén elmondott beszédében a „valódi Lengyelország” visszaállítását ígérte. „Az igazi Lengyelország az, amelyik dolgozik, épít, gyermeket nevel, védi a biztonságunkat és életeket ment” – fogalmazott.

Ígérte továbbá az Európai Unió zöld megállapodásával szembeni ellenállást, a Mercosur-megállapodás és az uniós SAFE-hitel lengyelországi felhasználásának elutasítását. Bírálta Donald Tusk gazdasági és biztonságpolitikáját, kiállt a keresztény értékek, a nő és férfi életre szóló kapcsolataként felfogott házasság, a családok védelme mellett.

Kijelentette: Lengyelország a PiS győzelme esetén ismét a visegrádi csoport és a Három Tenger Kezdeményezés vezetője lehet, egyúttal más térségbeli országok „egyenrangú partnerévé” válik.

Aláhúzta: hazája továbbra is segíthet Ukrajnának, de „tiszteletet és partnerséget” vár el Volodimir Zelenszkij elnöktől és az ukrán vezetéstől. Ebben a vonatkozásban a 1944-es volhíniai mészárlás lengyel áldozatainak újratemetését szorgalmazta. Az Egyesült Államokat Lengyelország „bevált szövetségesének” nevezte.

Lengyelországban 2027 őszén esedékesek a parlamenti választások. A wp.pl hírportálon pénteken közzétett és a United Surveys cég által készített felmérés szerint a PiS 140 mandátummal a második legerősebb párt lenne a 460 fős szejmben, ha most tartanák a választásokat.

A jelenleg kormányzó Polgári Koalíció és a Baloldal összesen 220 mandátumra tenne szert, így nem tudnának kormányt alakítani. A jobboldali Konföderáció, illetve a tömörülésből kivált Lengyel Korona Konföderációja összesen 100 mandátummal rendelkezne a felmérés szerint.

(MTI)

