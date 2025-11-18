2p
Külpolitika ENSZ Izraeli-palesztin konfliktus

Döntött az ENSZ a gázai béketervről

mfor.hu

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn elfogadta az Egyesült Államok határozati javaslatát a gázai béketervről.

A testület tagállamai közül 13 képviselője igennel szavazott, míg Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban és nem élt vétójogával, adta hírül az MTI. 

Az Egyesült Államok annak érdekében terjesztette elő a határozati javaslatot, hogy nemzetközi legitimációt nyerjen Donald Trump elnök 20 pontból álló béketervének végrehajtása, ami a gázai tűzszünetet követően több lépésben a teljes béke megteremtését, a Gázai övezet újjáépítését célozza a közel-keleti térség egészének stabilitása érdekében.

A terv része egy nemzetközi testület felállítása a békefolyamat felügyeletére.

Donald Trump elnök a New York-i idő szerint hétfő esti szavazás után közösségi oldalán fejezte ki örömét. „Gratulálok a világnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hihetetlen szavazásához, percekkel ezelőtt, amiben elismerte és támogatta a Béketestületet!” – fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, hogy a testületet ő vezeti majd„a világ legerősebb és leginkább tisztelt” vezetőinek oldalán.

A 20 pontos béketerv első szakaszának részeként lépett életbe októberben tűzszünet a palesztin Hamász és Izrael között, ami azonban egyelőre törékenynek bizonyult.

A Biztonsági Tanács által elfogadott határozatban szerepel a Gázai övezet átmeneti irányításával megbízott úgynevezett Béketestület megalakítása, valamint a Gázai övezet biztonságának megteremtéséért felelős átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erők (International Stabilization Force – ISF) létrehozása.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ISF-et „a békefenntartók erős koalíciójának” nevezte, amely tagjainak egy részét muszlim többségű országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán és mások adják.

A Gázáról szóló határozat elfogadása és megvalósítása a várakozások szerint szerepel Donald Trump elnök és Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia koronahercege keddi találkozójának napirendjén.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Különleges vízumot kaphatnak a focidrukkerek az amerikai világbajnokságra

Különleges vízumot kaphatnak a focidrukkerek az amerikai világbajnokságra

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok – jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn.

Lángokban állt egy tankerhajó a Dunán az orosz drónok miatt

Egy falut is evakuáltak.

Zelenszkij örülhet: Ukrajna vadászgépeket vehet?

Zelenszkij örülhet: Ukrajna vadászgépeket vehet?

Szándéknyilatkozatot írtak alá.

Hiába hívták Magyarországot Ukrajnába, a miniszter kikosarazta az EU-t

Hiába hívták Magyarországot Ukrajnába, a miniszter kikosarazta az EU-t

Nem lesz magyar politikai képviselet.  

Trump volt embere egy korrupciós ügybe keveredett ukrán cégnél dolgozik

Trump volt embere egy korrupciós ügybe keveredett ukrán cégnél dolgozik

Új feladat a régi külügyminiszternek.

Donald Tusk szerint szabotázsos robbantás történt Lengyelországban

Donald Tusk szerint szabotázsos robbantás történt Lengyelországban

A cél egy vonat felrobbantása lehetett.

Ki meri Putyinnak megmutatni ezt az adatot?

Ki meri Putyinnak megmutatni ezt az adatot?

Az orosz GDP növekedése 0,6 százalékra lassult a harmadik negyedévben éves szinten a második negyedévi 1,4 százalékról – közölte nem végleges adatként a statisztikai hivatal.

Japánt is lefektették az amerikai védővámok

Japánt is lefektették az amerikai védővámok

A harmadik negyedévben Japán bruttó hazai terméke hat negyedév óta először zsugorodott a hétfőn publikált előzetes adatok szerint.

E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

E téren tovább folynak az ukrán-orosz tárgyalások

Az ukrán vezetés azon munkálkodik, hogy egy újabb fogolycserét hajtson végre Oroszországgal, összesen 1200 ukrán hadifogoly szabadon bocsátását kérve.

Orbán Viktor

Orbán Viktor feltűnt a jobboldali német sajtóban is

A miniszterelnök hosszú interjút adott az Axel Springer lapkiadó vállalat erősen jobboldali vezérigazgatójának, Mathias Döpfnernek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168