Döntött az Európai Parlament a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről

Jóváhagyta az Európai Parlament az Ukrajna támogatására nyújtott 90 milliárd eurós (több mint 34 ezer milliárd forintos) hitelcsomagot. Az összeg kétharmadát Ukrajna védelmének megerősítésére, például katonai felszerelések beszerzésének támogatására; egyharmadát pedig makrofinanszírozási támogatásra és költségvetési támogatásra fordíthatják.

A hitelt az EU hosszútávú költségvetésének mozgástere garantálja, a hitelfelvételi költségeket pedig az EU éves költségvetése fedezi. A Bizottság a hitelfelvételi költségeket 2027-re mintegy egy milliárd euróra, 2028-tól pedig évente mintegy hárommilliárd euróra becsülte. Az idén és jövőre folyósított összeget akkor kell visszafizetnie a háborúban álló országnak, amint jóvátételt kap Oroszországtól.

A támogatás feltétele, hogy Ukrajnának továbbra is el kell köteleznie magát a demokratikus reformok folytatása, a jogállamiság és az emberi jogok – többek között a kisebbségek jogainak – védelme és a korrupció elleni küzdelem mellett. A Parlamentben minden, a hitelhez kapcsolódó intézkedést legalább 450 szavazattal és legfeljebb 140 ellenszavazattal fogadtak el. Ez azonban nem elég, a csomag folyósítását a tagállami vezetőkből álló Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia. Ha ez így történik, akkor a második negyedév elején, tehát áprilisban juthat hozzá Ukrajna az összeghez.

Csehország, Magyarország és Szlovákia vezetése úgy döntött, hogy nem támogatja a hitelt, a megállapodást ezért a megerősített együttműködési eljárás keretében kötötték meg. Ez a mechanizmus lehetővé teszi uniós tagállamok számára, hogy egyhangúság hiányában együttműködjenek bizonyos területeken.