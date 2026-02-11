2p
Külpolitika Európai Parlament Európai Unió Hitel Ukrajna

Döntött az Európai Parlament a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelről

mfor.hu

Már áprilisban hozzájuthat a 90 milliárd eurós hitelhez Ukrajna, ha az Európai Tanács is jóváhagyja az Európai Parlament döntését. A képviselők döntő többsége jóváhagyta a kölcsön folyósítását.

Jóváhagyta az Európai Parlament az Ukrajna támogatására nyújtott 90 milliárd eurós (több mint 34 ezer milliárd forintos) hitelcsomagot. Az összeg kétharmadát Ukrajna védelmének megerősítésére, például katonai felszerelések beszerzésének támogatására; egyharmadát pedig makrofinanszírozási támogatásra és költségvetési támogatásra fordíthatják. 

A hitelt az EU hosszútávú költségvetésének mozgástere garantálja, a hitelfelvételi költségeket pedig az EU éves költségvetése fedezi. A Bizottság a hitelfelvételi költségeket 2027-re mintegy egy milliárd euróra, 2028-tól pedig évente mintegy hárommilliárd euróra becsülte. Az idén és jövőre folyósított összeget akkor kell visszafizetnie a háborúban álló országnak, amint jóvátételt kap Oroszországtól.

A támogatás feltétele, hogy Ukrajnának továbbra is el kell köteleznie magát a demokratikus reformok folytatása, a jogállamiság és az emberi jogok – többek között a kisebbségek jogainak – védelme és a korrupció elleni küzdelem mellett. A Parlamentben minden, a hitelhez kapcsolódó intézkedést legalább 450 szavazattal és legfeljebb 140 ellenszavazattal fogadtak el. Ez azonban nem elég, a csomag folyósítását a tagállami vezetőkből álló Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia. Ha ez így történik, akkor a második negyedév elején, tehát áprilisban juthat hozzá Ukrajna az összeghez.

Csehország, Magyarország és Szlovákia vezetése úgy döntött, hogy nem támogatja a hitelt, a megállapodást ezért a megerősített együttműködési eljárás keretében kötötték meg. Ez a mechanizmus lehetővé teszi uniós tagállamok számára, hogy egyhangúság hiányában együttműködjenek bizonyos területeken.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Nagyon kellemetlen hívást kaphat Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Már javában készülnek a tervek Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítására.

Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

A kínai külügyminiszter Budapestre jön.

Óriási bejelentésre készülhet Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján

Óriási bejelentésre készülhet Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet.

Migrációügyben együtt szavazott a Tisza és a Fidesz az Európai Parlamentben

Migrációügyben együtt szavazott a Tisza és a Fidesz az Európai Parlamentben

A testület módosította a menekültügyi eljárásokról szóló uniós jogszabályokat. Bevezették a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékét és megerősítették a biztonságos harmadik ország elvét.

Az első ország készen áll Gázába küldeni békefenntartóit

Az első ország készen áll Gázába küldeni békefenntartóit

Indonézia jelentkezett elsőként, és akár nyolcezer katonáját is küldené.

Emmanuel Macron jól beolvasott Európának

Emmanuel Macron jól beolvasott Európának

A francia elnök arra szólította fel Európát, hogy határozottabban lépjen fel a nemzetközi színtéren, mondván: eljött az ideje annak, hogy „hatalomként” kezdjen viselkedni.

Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az EP elfogadta a Mecosur-megállapodás védőintézkedéseit – a Fidesz és a Tisza ellenében

Az Európai Parlament (EP) többsége kedden megszavazta azokat a  biztosítékokat, amelyek az európai mezőgazdaságot védik a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) országaival kötött szabadkereskedelmi egyezmény alkalmazása során, ha megugrana bizonyos termékek behozatala.

Izgulhat Kína, örülhet Donald Trump: mindenkit félresöpört a japán Vaslady

Izgulhat Kína, örülhet Donald Trump: mindenkit félresöpört a japán Vaslady

Földcsuszamlásszerű győzelmet aratott Takaicsi Szanae a japán előrehozott választáson, amivel a második világháború óta nem látott politikai felhatalmazást szerzett az alsóházban. Takaicsi a 2022-ben meggyilkolt egykori japán miniszterelnök, Abe Sinzó örökösének számít. Határozott Kína-politikát és a gazdaságot végre növekedési pályára állító intézkedéseket ígért.

Budapestre jön Trump külügyminisztere

Budapestre jön Trump külügyminisztere

Február 15-16-án Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio. 

Történelmet írt a japán miniszterelnöknő

Óriási győzelmet aratott.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168