Drágulást jelentett be a Shein és a Temu

A hirdetési kiadásaikat is csökkentették: a Temu leállította Google Shopping hirdetéseit, a közösségi médiás költése 31 százalékkal csökkent. A Shein reklámköltése ugyanebben az időszakban 19 százalékkal esett vissza.

A változások a letöltésekre is hatással voltak: a Temu az amerikai Apple Store rangsorában a korábbi top 5-ből a 75. helyre esett vissza, a Shein a 15.-ről a 58.-ra. Ezzel szemben más kínai alkalmazások – például a DHgate és a Taobao – továbbra is előkelő helyen szerepelnek.

Donald Trump januári hivatalba lépése óta jelentősen emelte a kínai importtermékekre kivetett vámokat. Az új terhek az eddigi vámtételekkel összeadódva egyes áruk esetében akár 245 százalékos vámszintet is eredményezhetnek. Emellett Trump kormánya megszüntette a 800 dollár alatti csomagokra vonatkozó vámmentességet, amely előnyös volt a Shein és Temu számára is.

A két online kiskereskedelmi platform az ultraalacsony árakkal vált népszerűvé az Egyesült Államokban, ahol már több tízmillió vásárlót szereztek. Népszerűségük nyomást gyakorolt az Amazonra is, amely tavaly novemberben új, Haul nevű platformot indított 20 dollár alatti termékekkel.

A Shein és a Temu szinte azonos közleményben tudatta, hogy működési költségeik a globális kereskedelmi szabályok és vámok változása miatt emelkedtek, ezért kénytelenek „árkiigazítást” végrehajtani az amerikai piacon. A vásárlókat arra biztatják, hogy még az április 25-i drágulás előtt rendeljenek, számolt be a BBC .

