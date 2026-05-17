Drónok csapódtak be Moszkvában, halálos áldozatok is vannak

Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadás következtében – közölte a helyi hatóságokra hivatkozva az MTI.

A vasárnapra virradóra végrehajtott támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, a moszkvai régióban pedig hárman meghaltak és hatan megsebesültek.

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester reggel arról számolt be, hogy a légvédelem éjfél után 81 Moszkvára tartó drónt lőtt le, egy nap leforgása alatt pedig több mint 120-at.

Az esetről a BBC saját felületén azt írta, hogy az orosz fővárostól északra fekvő Himkiben életét vesztette egy nő egy lakóházban, ahol egy másik személy a romok alatt rekedt. Pogorelki faluban pedig egy férfi és egy nő vesztette életét.