1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Drónok csapódtak be Moszkvában, halálos áldozatok is vannak

mfor.hu

Lakóházak is megrongálódtak, amikor az ukránok válaszoltak a sorozatos orosz légicsapásokra.

Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadás következtében – közölte a helyi hatóságokra hivatkozva az MTI. 

A vasárnapra virradóra végrehajtott támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, a moszkvai régióban pedig hárman meghaltak és hatan megsebesültek.

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester reggel arról számolt be, hogy a légvédelem éjfél után 81 Moszkvára tartó drónt lőtt le, egy nap leforgása alatt pedig több mint 120-at.

Az esetről a BBC saját felületén azt írta, hogy az orosz fővárostól északra fekvő Himkiben életét vesztette egy nő egy lakóházban, ahol egy másik személy a romok alatt rekedt. Pogorelki faluban pedig egy férfi és egy nő vesztette életét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„A történelem jó oldalán állunk” – Izrael miatt bojkottálja Spanyolország az Eurovíziós Dalfesztivált

„A történelem jó oldalán állunk” – Izrael miatt bojkottálja Spanyolország az Eurovíziós Dalfesztivált

Pedro Sánchez miniszterelnök támogató videót tett közzé, amiért Spanyolország nem vesz részt a 70. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Gyásznap van Kijevben a csütörtöki orosz rakétacsapás miatt

Az ukrán elnök is lerótta kegyeletét annál a kijevi épületnél, ahol 24 ember halt meg egy orosz rakétacsapásban. Virágokat helyezett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy megsemmisült kijevi lakóház romjainál.

Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot adott át egymásnak – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Trump: „fantasztikus megállapodásokat” kötöttünk

Trump: „fantasztikus megállapodásokat” kötöttünk

Trump szóáradat a kínai látogatásról, konkrétumok nélkül.

Orosz csapás Kijevben.

Ukrán válaszcsapások az oroszok támadásaira

Hárman meghaltak, többen megsérültek a Rjazany elleni ukrán dróntámadásban. A Kyev Independent beszámolója szerint az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokra mért csapásokat, válaszul a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban érte az ukrán városokat.

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már az első tárgyaláson szóba került a kínai és az amerikai elnök között a Hormuzi-szoros válsága. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy Hszi Csin-ping felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez.

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

Tegnap óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

A nemzetközi jog megsértésével vádolta az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokat és Izraelt csütörtökön, valamint felszólította a BRICS-országokat, ítéljék el a jogsértést.

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG