Dróntámadás zajlik Kárpátalján

Jelenleg is dróntámadás folyik Kárpátalján, amikor Orbán Anita külügyminiszter Facebook-videójában arról beszélt, hogy öt drón becsapódásáról tudnak. Egy Szolyván, a vasútállomásnál, ahol a transzformátort találta el, Ungváron egy ipari létesítményt, és további három kis faluból is ezt a hírt kapták.

„Folyamatosan kapcsolatban állunk a főkonzullal, beszéltünk vele telefonon az ottani helyzetről. A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik. A most kezdődő kormányülésen napirendre vesszük, és folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket” – mondta a videóban az új külügyminiszter.