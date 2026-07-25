Dühbe gurult Zelenszkij, sajátjait is hibáztatja egy súlyos orosz csapás miatt

Az interneten közzétett felvételeken az volt látható, ahogy az ukrán mentőszolgálatok átfésülik a törmelékhalmokat a helyszínen.
Zelenszkij kijelentette, hogy ugyan orosz rakéták felelősek a történtekért, de „ezerszer megmondtuk, hogy a mostani hadi körülmények között, egy ilyen ellenséggel, teljességgel elfogadhatatlan bármilyen, nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megtartása, különösen lakóépületek közelében”.
A dróngyártók egyesülete által tartott rendezvényt az ukrán főváros közelében szervezték meg.
Az ukrán hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a rendezvényt nem a hadsereg felügyelete alá tartozó helyszínen tartották. Hozzátette, hogy az így is „maximális biztonsági intézkedéseket” igényelt volna.
Ruszlan Olijnik, Kijev régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy szombaton egész napos gyászt tartanak a régióban.
A történtekkel kapcsolatban az orosz védelmi minisztérium közölte: csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán és külföldi gyártmányú drónok egy kijevi külvárosban megtartott bemutatójának helyszínére.
„Az adott helyszínen pilóta nélküli légi járművek vezető fejlesztői és gyártói tartózkodtak, valamint az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnokságának és az ukrán titkosszolgálatoknak azon képviselői, akik közvetlenül tervezői és végrehajtói az orosz terület elleni támadásoknak” – áll a tárca által kiadott tájékoztatásban.
(MTI)