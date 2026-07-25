Dühbe gurult Zelenszkij, sajátjait is hibáztatja egy súlyos orosz csapás miatt

Az interneten közzétett felvételeken az volt látható, ahogy az ukrán mentőszolgálatok átfésülik a törmelékhalmokat a helyszínen.

Zelenszkij kijelentette, hogy ugyan orosz rakéták felelősek a történtekért, de „ezerszer megmondtuk, hogy a mostani hadi körülmények között, egy ilyen ellenséggel, teljességgel elfogadhatatlan bármilyen, nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megtartása, különösen lakóépületek közelében”.

A dróngyártók egyesülete által tartott rendezvényt az ukrán főváros közelében szervezték meg.

Az ukrán hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a rendezvényt nem a hadsereg felügyelete alá tartozó helyszínen tartották. Hozzátette, hogy az így is „maximális biztonsági intézkedéseket” igényelt volna.

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Ruszlan Olijnik, Kijev régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy szombaton egész napos gyászt tartanak a régióban.

A történtekkel kapcsolatban az orosz védelmi minisztérium közölte: csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán és külföldi gyártmányú drónok egy kijevi külvárosban megtartott bemutatójának helyszínére.