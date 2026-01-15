2p

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Venezuela

Duplán pozitív nemzetközi telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump

mfor.hu

Az amerikai elnök szerdán telefonon beszélt Delcy Rodriguez-zel, Venezuela megbízott elnökével, és a két vezető külön-külön is pozitívnak minősítette a beszélgetést.

Delcy Rodriguez január elején – ideiglenesen – átvette az elnöki posztot Venezuelában, miután az amerikai hadsereg elfogta Nicolás Maduro elnököt, és repülővel az Egyesült Államokba szállította, hogy kábítószerrel kapcsolatos vádakkal bíróság elé állítsák – számol be róla a Reuters.

Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az olajról, az ásványkincsekről, a kereskedelemről és a biztonságról tárgyaltak, és az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy „segítsen Venezuelának stabilizálódni és talpra állni”.

A hívás drámai diplomáciai fordulatot jelent a két ország között a hónapokig tartó fokozódó feszültségek után, beleértve az állítólagos kábítószer-csempész hajókra mért amerikai katonai csapásokat és a venezuelai olajágazatot célzó szankciókat.

Rodriguez, Maduro volt alelnöke, hosszúnak, produktívnak és udvariasnak nevezte a beszélgetést, és azt mondta, hogy a két fél egy kétoldalú programot tárgyalt meg, amely mindkét ország javát szolgálja. Az utóbbi napokban Rodriguez elítélte a Trump-adminisztrációt Maduro „elrablása” miatt, és a visszatérését követelte.

Trump a telefonhívással kapcsolatos saját megjegyzéseiben kijelentette, hogy Rodriguez „remek ember”, és hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere is kapcsolatban állt vele.

