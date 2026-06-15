Durva orosz támadássorozat érte Ukrajnát

4 ember a légicsapásokban, 5 tűzoltó pedig mentés közben halt meg Ukrajnában, az oroszok kiterjedt légicsapás-sorozata miatt. A BBC beszámolója szerint egy a XI. században épült katedrális is jelentősen megsérült az oroszok akcióiban. Itt egy felvétel az éjszakai támadás következményéről.

A katedrális elleni támadást az ukrán külügyminiszter barbár cselekedetnek nevezték. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője arról számolt be, hogy az urkánok által üzemeltett egyik amerikai Patriot légvédelmi rendszer valószínűleg lelőtt egy orosz Cirkon hiperszonikus rakétát. Általánosságban a Kijev elleni támadásról azt mondta: ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb csapás, a ballisztikus rakéták számát tekintve. Összessített adatot azonban még nem közölt.

Orosz drón és rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat is.

Az ukrán fővárosban 140 ezer ember maradt áram nélkül.

Mindeközben Ukrajna támadta Moszkvától délre, Tula városát. Az ukrán dróntámadásban a helyi vezetők szerint 3 ember meghalt, többen pedig megsebesültek.

Ukrajna szomszédja, Lengyelország vadászgépeket küldött a levegőbe és készenlétbe helyezte légvédelmi rendszerét az intenzív orosz drón- és rakétatámadás miatt, megelőző jelleggel. Lengyel területen végül nem kellett beavatkozni, mert nem tévedtek át az ország légterébe orosz támadóeszközök.

Az orosz légitámadások azt követően erősödtek fel, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a háború lezárásával kapcsolatos erőfeszítésekről.