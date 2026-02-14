Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

A brit külügyminisztérium állítása szerint „nagy valószínűséggel” Oroszország mérgezte meg a tavaly elhunyt orosz ellenzéki politikust és korrupcióellenes aktivistát, Alekszej Navalnijt egy halálos toxinnal, amely az ecuadori nyílméregbékák bőrében található meg. A Guardian cikke szerint a brit kormány azt közölte:
„Csak az orosz állam rendelkezett a szükséges eszközökkel, indítékkal és lehetőséggel, hogy ezt a halálos mérget bevesse Navalnij ellen, miközben egy szibériai büntetőtelepen volt fogva tartva, és ezért Oroszországot tesszük felelőssé a haláláért.”
Mint írták, az epibatidin természetes módon megtalálható vadon élő nyílméregbékákban Dél-Amerikában, ugyanakkor fogságban tartott békák nem termelik ezt a toxint, és Oroszországban nem fordul elő természetes módon. Hozzátették, ennek fényében „nincs ártatlan magyarázat arra, hogy ez az anyag Navalnij szervezetében megjelent”.
A haláleset kivizsgálását Svédország, Franciaország, Hollandia és Németország közreműködésével végezték el.