Külpolitika Oroszország Vlagyimir Putyin

Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

Egy veszélyes béka mérgét használhatták fel.

A brit külügyminisztérium állítása szerint „nagy valószínűséggel” Oroszország mérgezte meg a tavaly elhunyt orosz ellenzéki politikust és korrupcióellenes aktivistát, Alekszej Navalnijt egy halálos toxinnal, amely az ecuadori nyílméregbékák bőrében található meg. A Guardian cikke szerint a brit kormány azt közölte:

„Csak az orosz állam rendelkezett a szükséges eszközökkel, indítékkal és lehetőséggel, hogy ezt a halálos mérget bevesse Navalnij ellen, miközben egy szibériai büntetőtelepen volt fogva tartva, és ezért Oroszországot tesszük felelőssé a haláláért.”

Mint írták, az epibatidin természetes módon megtalálható vadon élő nyílméregbékákban Dél-Amerikában, ugyanakkor fogságban tartott békák nem termelik ezt a toxint, és Oroszországban nem fordul elő természetes módon. Hozzátették, ennek fényében „nincs ártatlan magyarázat arra, hogy ez az anyag Navalnij szervezetében megjelent”.

A haláleset kivizsgálását Svédország, Franciaország, Hollandia és Németország közreműködésével végezték el.

