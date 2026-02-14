Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

A brit külügyminisztérium állítása szerint „nagy valószínűséggel” Oroszország mérgezte meg a tavaly elhunyt orosz ellenzéki politikust és korrupcióellenes aktivistát, Alekszej Navalnijt egy halálos toxinnal, amely az ecuadori nyílméregbékák bőrében található meg. A Guardian cikke szerint a brit kormány azt közölte:

„Csak az orosz állam rendelkezett a szükséges eszközökkel, indítékkal és lehetőséggel, hogy ezt a halálos mérget bevesse Navalnij ellen, miközben egy szibériai büntetőtelepen volt fogva tartva, és ezért Oroszországot tesszük felelőssé a haláláért.”

Mint írták, az epibatidin természetes módon megtalálható vadon élő nyílméregbékákban Dél-Amerikában, ugyanakkor fogságban tartott békák nem termelik ezt a toxint, és Oroszországban nem fordul elő természetes módon. Hozzátették, ennek fényében „nincs ártatlan magyarázat arra, hogy ez az anyag Navalnij szervezetében megjelent”.

Kapcsolódó cikk Egy éve halt meg Alekszej Navalnij Olaf Scholz német kancellár is megemlékezett róla.

A haláleset kivizsgálását Svédország, Franciaország, Hollandia és Németország közreműködésével végezték el.