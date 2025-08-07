2p
Külpolitika Donald Trump Vámháború

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

mfor.hu

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

„Körülbelül 100 százalékos vámot vetünk ki a chipekre és a félvezetőkre. De ha az Egyesült Államokban gyártják, akkor nem kell vámot fizetni” - mondta újságíróknak a Fehér Házban. A sajtótájékoztatón Trump az Apple vezérigazgatója jelenlétében elmondta, hogy azok a vállalatok, amelyek már építenek vagy terveznek építeni gyárat az Egyesült Államokban, nem lesznek érintettek. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha egy cég ígéretet tesz arra, hogy gyárat épít az Egyesült Államokban, és aztán ezt mégsem teszi meg, akkor visszamenőlegesen is fizetnie kell. 

Az amerikai elnök meggyőződését fejezte ki, hogy az intézkedés fellendíti a hazai chipgyártást. 

A találkozón Tim Cook, az Apple vezérigazgatója további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban az idén már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett.

A nagy gyártókra kivétel nélkül bevezetett félvezetővámok várhatóan megemelik majd az Egyesült Államokban az elektronikai termékek árait, mivel a chipek túlnyomó többsége Ázsiában készül. Tavaly az Egyesült Államok a világ félvezető áramköreinek körülbelül 12 százalékát gyártotta, szemben az 1990-es 40 százalékkal. Az iPhone-okhoz és más okostelefonokhoz használt high-tech chipek szinte kizárólag Tajvanról, a TSMC-től származnak. 

A vállalat azonban már bejelentette, hogy 165 milliárd dollárt fektet be egyes félvezetők gyártásába az Egyesült Államokban. Trump már régóta ígérte vámok kivetését a chipekre, nem zárva ki azt sem, hogy azok minden, nem az Egyesült Államokban gyártott félvezetőre vonatkoznak majd. Az Egyesült Államok és Európa már évek óta igyekszik több chipgyártást visszahozni belföldre. Az előző amerikai elnök és az Európai Bizottság is több milliárd dolláros/eurós támogatásokban látta erre a megoldást. Az amerikai Kongresszus 2022-ben 52,7 milliárd dolláros támogatást hagyott jóvá a félvezetőipari gyártás és kutatás számára. Trump ezt pénzkidobásnak tartja és a vámokat tekinti a megoldásnak.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump amerikai elnök büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt – az erről szóló elnöki rendeletet szerdán tett közzé a Fehér Ház.

Izraeli katonák járőröznek a megszállt Ciszjordániában

Szankciót vet ki Izraelre az egyik szomszédunk

Betiltotta az Izrael által megszállt palesztin területekről származó termékek importját Szlovénia szerdán, és további segélycsomagot hagyott jóvá a gázai palesztinok számára – közölte a ljubljanai kormány.

XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa: Hirosima a nukleáris fegyverek okozta pusztításra figyelmeztet

Az idő múlása ellenére a hirosimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra – mondta XIV. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján szerdán.

Karol Nawrocki

Fontos szövetségest kapott Orbán Viktor

Letette esküjét az új lengyel elnök, aki a Fidesz-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával nyerte meg az elnökválasztást idén júniusban.    

Üdülőközpontra záporoztak Putyin bombái

Üdülőközpontra záporoztak Putyin bombái

Az orosz hadsereg csapást mért a Zaporizzsjai járásra.

Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra

Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra

Most egy parlamenti képviselő érkezhet a letartóztatás elől menekülve.

Az oroszok egyet léptek az atomháború felé

Az oroszok léptek egyet az atomháború felé

A Kreml bejelentette, hogy már nem tartja magát a rövid és közepes hatótávolságú rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumhoz.

Megfélemlítéssel próbál Trump nyomást gyakorolni Putyinra

Megfélemlítéssel próbál Trump nyomást gyakorolni Putyinra

Két amerikai atom-tengeralattjárót küldött az orosz térségbe.

Előzetesbe került a volt miniszter is a Budapest-Belgrád vasúton történtek miatt

Előzetesbe került a volt miniszter is a Budapest-Belgrád vasúton történtek miatt

Az újvidéki vasútállomáson történt tragédia ügyében az összes gyanúsított előzetesbe kerül.

Egy korábbi ukrán dróntámadás az otrosz nyizsnyekamszki finomító ellen

Ég az orosz finomító – megérkeztek az ukrán drónok

Szombaton az ukrán hadsereg dróntámadásokat hajtott végre több oroszországi célpont ellen, köztük a jelentős rjazanyi olajfinomító, egy katonai repülőtér és egy hadiipari gyár ellen is.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168